"Gonzalo Higuaín es el mejor delantero del mundo"

Gennaro Gattuso habló en rueda de prensa previo a lo que será el encuentro entre el Milan y Atalanta por la fecha 5 de la Serie A. Una de las preguntas fue la comparación entre Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín. El estratega del conjunto 'rossonero' fue claro y directo al momento de elogiar a su delantero, pero también le dejó un mensaje al portugués.

"¿Quién es más determinante en la Serie A, Cristiano o Higuaín? Entreno a Higuaín, por tanto para mí ahora es el mejor delantero del mundo. Es uno de los que más gol tienen, y debemos disfrutarlo al máximo", fueron las primeras palabras de Gattuso, entrenador del Milan que ha iniciado con un poco de susto la temporada, debido al sufrimiento que tiene para conseguir las victorias.

Gonzalo Higuaín ha sido determinante para que el Milan pueda conseguir los últimos triunfos en la temporada. Dos en la Serie A y el último en la Europa League ante el Dudelange. 'Rino' defendió la falta de gol de su equipo. "Necesitamos levantar las cabezas y elegir el pase correcto. Si tardamos en construir la jugada, Higuaín se cansará y abandonará su puesto para buscar el balón".

El delantero argentino buscará su tercer gol de manera consecutiva con la camiseta del AC Milan. Cabe precisar que su estadística ante el Atalanta no es mala ya que le ha anotado hasta en ocho ocasiones. El partido entre estos dos equipos será mañana domingo desde las 11:00 am (hora peruana) en San Siro, localidad en la que el Milan no pierde desde el 2014.