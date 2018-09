Milan vs Dudelange EN VIVO: por la jornada 1 de la fase de grupos de la Europa League 

AC Milan y F91 Dudelange se verán las caras este jueves 20 de septiembre en el Estadio Josy Barthel de Luxemburgo por la primera jornada del Grupo F de la Europa League. El partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 y las incidencias a través de Libero.pe.

La escuadra ‘rossonera’ afrontará este encuentro como si fuese una final y así lo indicó el mismo Gennaro Gattuso, que hará algunos cambios en la oncena titular. Sin embargo, Gonzalo Higuaín si irá desde el inicio y dejará descansar a Suso y a Bonaventura. En el arco irá Pepe Reina en lugar del joven ‘Gigio’ Donnarumma.

El Milan viene de empatar ante el Clagliari el fin de semana pasado de visita por un marcador de 1-1 en un cotejo correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A. El ‘Pipita’ metió su primer tanto oficial con la camiseta ‘diavolo’ y también quiere debutar con gol en los torneos internacionales.

"El Dudelange-Milan parece un juego fácil, pero no lo es. Somos más fuertes, pero debemos respetarlos jugando con intensidad porque saldrán al campo los que no han tenido muchos minutos. Sin embargo, haciendo las cosas bien, sin subestimar", declaró el popular ‘Rino’ en conferencia de prensa.

Dudelange es un club que por primera vez en su historia participará en la Europa League y también el primero de Luxemburgo en hacerlo. Para llegar a la fase de grupos debió superar tres rondas eliminatorias y llega de manera invicta sin una derrota. No obstante, el estadio es un campo neutral debido a que su estadio no cumple las condiciones necesarias de la UEFA.

Rino Gattuso and @ignazioabate's press conference on the eve of #DudelangeMilan. See what they had to say

Il meglio della conferenza stampa in Lussemburgo 🎙#UEL pic.twitter.com/9woqEl7fPK