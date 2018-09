Emre Can se disculpó tras emitir comentario sexista sobre la expulsión de Cristiano Ronaldo

Concluido el partido entre Juventus y Valencia en el Mestalla correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el mediocampista alemán, Emre Can, emitió unas cuestionables declaraciones que conllevaron a un contexto sexista.

“¿Se supone que eso es una roja? Acabo de enterarme que fue por un jalón de pelo. No somos mujeres, jugamos al fútbol. ¿Se supone que eso es una roja? Acabo de enterarme que fue por un jalón de pelo. No somos mujeres, jugamos al fútbol”, enfatizó Emre Can.

El ruido mediático que desencadenó obligó al ex jugador del Liverpool a pronunciarse nuevamente sobre el tema y decidió aclarar lo mencionado - a través de su cuenta oficial de Twitter - a fin de evitar futuros problemas.

“Me gustaría tomarme un momento para aclarar los comentarios que hice después del juego de ayer. Mi respuesta después de ver el vídeo de Cristiano siendo expulsado parece haber causado algo de conmoción. Me gustaría decir que los comentarios hechos jamás estuvieron centrados en degradar a las mujeres, el fútbol femenil o la igualdad en cualquier forma. Todo aquel que me conoce sabe de mi respeto por las mujeres, la igualdad y el respeto. Mi intención era defender a mi compañero por una mala decisión que pudo haber afectado nuestro juego. Ofrezco mis sinceras disculpas si alguno de los comentarios que he hecho han ofendido a alguien”, exclamó.

I would like to take a moment to clear the air regarding comments I made after last nights game.

Please read the full statement below⤵️



Yours

Emre pic.twitter.com/SLvdF6qf33 — Emre Can (@emrecan_) 20 de septiembre de 2018

EL DATO

Emre Can disputó 20 encuentros con la selección de Alemania. Es internacional - en la absoluta - desde el año 2015.