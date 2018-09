Lionel Messi y los sorpresivos candidatos que eligió para The Best 2018

Lionel Messi brilló por su ausencia en la ceremonia de 'The Best 2018'. Sin embargo, la 'Pulga' fue parte de las votaciones para elegir al ganador del premio. A pesar de no haber sido tomado en cuenta por la selección argentina en los amistosos contra Colombia y Guatemala, 'Lio' votó como capitán de la 'albiceleste'.

El primer candidato a conseguir el trofeo fue el croata Luka Modric, quien se coronó como ganador del certamen. El mediocampista del Real Madrid salió campeón de la Champions League 2017/18 y subcampeón del mundo en Rusia 2018 con su selección.

El segundo candidato fue Kylian Mbappe, el crack francés quien a sus cortos 19 años se convirtió en campeón del mundo, anotando un gol en la final. También recibió el premio al mejor jugador joven de la Copa del Mundo.

Finalmente, la tercera votación de Lionel Messi fue para Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como su eterno rival en las canchas. 'CR7' al igual que Modric consiguió la 'orejona' con el Real Madrid antes de fichar por la Juventus en la actual temporada.