El mensaje de Antoine Griezmann durante la gala de The Best 2018

Antoine Griezmann muy bien hubiese merecido quedar en la lista de finalistas de los premios The Best a Mejor Jugador del 2018. El francés fue vital en la obtención de la Europa League para el Atlético de Madrid y la Copa del Mundo para su selección. Sin embargo, la FIFA tuvo otras consideraciones, y así 'Grizzi' quedó fuera de la terna final conformada por Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

Ahora bien, tal cual Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el francés no acudió a la gala de la FIFA en Londres, pero sí se manifestó a través de Twitter durante el The Best 2018.

¿Y cuál fue el mensaje de Griezmann? Una foto junto a Koke, antes de un partido del Atlético de Madrid, acompañado de tres emoticones. Ni una sola palabra.

Los fans de Antoine Griezmann no fueron indiferentes a este tuit y dejaron en claro que, a su criterio, el francés merecía ganar el The Best 2018.

Ahora bien, Antoine Griezmann no pierde la fe de ganar el Balón de Oro 2018, premio que entrega la revista 'France Football'. Vale destacar que en el 2016 acabó en el tercer lugar, detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

EL DATO:

El The Best 2018 fue finalmente para Luka Modric, que se impuso a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.