Presidente de Conmebol destacó premio The Best a Perú “El fútbol se vive y respira en Sudamérica”

¡Histórico! El fútbol peruano está de fiesta. Y es que, el reconocimiento de la FIFA como la ‘Mejor Afición’ a Perú no pasó desapercibido. Esta vez, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol se dio un tiempo para resaltar este importante logro. “La poderosa hinchada de Perú gana el Premio The Best de la FIFA 2018 a la Afición”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

¡Grandeza Sudamericana! La poderosa hinchada de Perú gana el Premio #TheBest de la FIFA 2018 a la Afición. El fútbol se vive y se respira en Sudamérica como en ninguna otra parte del Mundo ¡Felicitaciones al fútbol peruano! pic.twitter.com/bbSocWyDS6 — Alejandro Domínguez (@agdws) 24 de septiembre de 2018

En seguida, el presidente de la Conmebol enfatizó que Sudamérica es pura pasión y así lo demostró los peruanos durante todo el Mundial de Rusia 2018. “El fútbol se vive y se respira en Sudamérica como en ninguna otra parte del Mundo ¡Felicitaciones al fútbol peruano!”

Por su parte, la Conmebol destacó que "La hinchada de Perú se quedó con el premio The Best de la FIFA a la mejor afición, por su actuación en el pasado Mundial de Rusia. Cerca de 40.000 aficionados de Perú animaron y colorearon las calles de Rusia en la pasada Copa del Mundo, en la que su equipo no pudo pasar de la fase de grupos".

La ganar el The Best Mejor Afición, la ‘Blanquirroja’ se impuso a sus contrincantes como Japón y Senegal, hinchas que son reconocidas por su limpieza y educación en el Mundial. Además, también ganar al hincha chileno Sebastián Carrera, que recorrió 1.500 kilómetros el cual fue el único hincha de su equipo.

"Estamos encantados de estar aquí. Gracias a la organización por este premio, gracias a todos nuestros aficionados, sobre todo a los que estuvieron en Perú", señaló uno de los hinchas peruanos presentes en la ceremonia del The Best FIFA Football Awards.