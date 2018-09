Luka Modric ganó el premio al Mejor Jugador superando a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah

Luka Modric cierra una temporada de ensueño. El mediocampista croata, finalista en el Mundial de Rusia 2018 y la campeón de la Champions League, se llevó el premio The Best al Mejor Jugador del Año otorgado por la FIFA, máximo ente del fútbol.

El croata consiguió ganar el trofeo The Best tras competir con Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. Sin embargo, Luka Modric partía como el gran favorito en la previa de la ceremonia pues no es secreto que ha tenido una gran temporada, ganó la Champions League y fue finalistas en el Mundial con Croacia.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, quien no asistió a la ceremonia, no pudo conseguir el trofeo al que ya estaba acostumbrado a ganar. El ‘Luso’ era el último bicampeón de este trofeo que lo entrega la FIFA al término de cada temporada y desde hace un par de años.

Por su parte, Mohamed Salah no pudo hacer nada para ganar este trofeo. El jugador egipcio tuvo una gran temporada con el Liverpool, llegó a la final de la Champions League, pero una lesión lo hizo abandonar el partido. En el Mundial se fue rápidamente eliminado con su selección.

