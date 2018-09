Selección peruana: Renato Tapia fue confirmado como el primer convocado de Ricardo Gareca, según Feyenoord

Renato Tapia volverá a vestirse con la camiseta de la selección peruana para enfrentar a Chile y Estados Unidos, el 12 y 16 respectivamente. El volante se perdió la pasada convocatoria por salir de una lesión y ahora volverá con todo al equipo de Ricardo Gareca.

El "Cabezón" siempre demostró coraje para jugar los partidos y se convirtió en las pasadas eliminatorias una pieza fundamental del mediocampo para el equilibrio que encontró el comando técnico, ahora deberá seguir por ese camino ascendente.

