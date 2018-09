Neymar vive una decepción luego de los premios The Best de la FIFA

Neymar no tuvo un auspicioso año desde que se marchó a PSG, el brasileño por las lesiones y la eliminación de Brasil en el Mundial le restaron posibilidades de meterse al podio de los premios The Best que fue conquistado por Luka Modric.

Los premios se entregaron ayer con el volante del Real Madrid, Luka Modric, como el gran ganador, dejando como finalistas a Salah y a Cristiano Ronaldo, pero entre todo lo que aconteció, los medios internacionales se hicieron eco de la situación que vivió Neymar.

El brasileño ahora en el París Saint Germain fue el finalista de los premios de la temporada anterior cuando brilló con el Barcelona, esto por detrás de "CR7" y Lionel Messi, sin embargo en las nominaciones de este año el astro no recibió ni un solo voto.

El capitán de la Selección de su país no recibió ni si quiera el voto de su entrenador Tite, ni del capitán de la 'Verdeamarelha' en ese momento Joao Miranda, ambos se decantaron por Modric, Salah, CR7, Messi y Mbappé antes que por su compatriota.

EL DATO

Neymar quedó en el tercer lugar en los premio The Best del 2017.