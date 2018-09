La conmovedora razón por la que Paulo Dybala lloró en el triunfo de la Juventus

La Juventus venció 2-0 al Bologna por la jornada 6 de la Serie A, en un partido donde pese a no marcar Cristiano Ronaldo, cumplió una destacada actuación; sin embargo quien acaparó todos los flashes y se llevó toda la atención fue Paulo Dybala. El delantero argentino marcó el primero del partido y en el festejo sorprendió a todos al derramar algunas lágrimas

Pero el motivo del llanto no solo tuvo que ver con la emoción del primer tanto de la 'joya' esta temporada en la Serie A, sino que además, ayer se cumplieron 9 de años del fallecimiento de Adolfo Dybala, su padre. Así lo confesó tras el partido, Paulo.

"Mi papá murió por un tumor cuando yo tenía 15 años. Fue un dolor muy fuerte. Los últimos meses de su enfermedad él, que siempre me llevaba y me traía a los entrenamientos, ya no podía venir a verme y en el club (jugaba en Instituto de Córdoba) me dijeron que descansara un tiempo. Estuve a punto de renunciar a todo pero le prometí que iba a ser futbolista profesional. Yo le dedico todo lo que consigo", señaló un conmovido Dybala.

Por otro lado, el mediapunta dijo que su gol le da confianza para seguir aportando camino a los objetivos de la Juventus y que en el equipo 'bianconeri' todos son estrellas, no solo Cristiano Ronaldo, a quien consideró importante a quien aseguró seguirá ayudando para que continúe anotando.