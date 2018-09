"Cristiano Ronaldo debe ganar siempre el Balón de Oro"

Cristiano Ronaldo viene mostrando un buen nivel con la camiseta de la Juventus. Más allá de su expulsión ante el Valencia por la Champions League, en la Serie A empezó a brillar. Ya tiene tres goles y una asistencia. Carlo Ancelotti lo tuvo cuando dirigió al Real Madrid y lo endiosó siempre. Ahora, el italiano es técnico del Nápoli, pero sigue ensalzando al delantero portugués. Dijo que debería ser siempre el ganador del Balón de Oro.

"Por Cristiano siento infinita gratitud, más allá de los goles que marcó cuando estaba en Madrid, que nos hicieron ganar la Champions, por las cualdades humanas y profesionales que mostró", fueron las primeras palabras de Carlo Ancelotti acerca del portugués. Antes de comentar acerca de su fichaje por la Juventus, endiosó al delantero luso y hasta lo comparó con Luka Modric, mediocampista croata del Real Madrid.

"Cristiano debería ganar siempre el Balón de Oro. Este año están premiando a un jugador al que le tengo el mismo cariño, que es Modric, y está bien así", apuntó sobre lo que sucedíó en los premios The Best. Además, no dejó de hablar sobre Cristiano Ronaldo. El Nápoli jugará el día de mañana ante la Juventus por una nueva jornada de la Serie A, pero antes de hablar sobre el partido, se mostró contento que 'CR7' haya llegado al fútbol italiano.

"Estoy muy contento de que esté en Italia, y no porque así tengamos más oportunidades de cenar juntos, sino porque para el fútbol italiano es un valor añadido". Para finalizar, Ancelotti aseguró que el Nápoli buscará los tres puntos en la cancha de la Juventus. "No vine aquí para perder el tiempo, quiero conseguir algún título este año. No firmaría para un empate, nunca lo hice".