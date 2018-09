Juan Román Riquelme, tajante: "River Plate no es el Barcelona de Guardiola"

Y un día reapareció Juan Román Riquelme. Sí, el legendario jugador de Boca Juniors pasó por los micrófonos de Fox Sports para analizar la actualidad del 'Xeneize' y no pasó por alto la dura derrota ante River Plate por el Superclásico del fútbol argentino.

Riquelme estaba hablando sobre la presión que genera La Bombonera en los rivales, que nadie quiere jugar en la cancha de Boca, y en esos momentos el periodista Sebastián Vignolo lo interrumpió para afirmarle que a River Plate "mal no le fue". "¿Por qué River lo hace tan fácil últimamente?", abundó.

"River el otro día salió a defender. No fue una maravilla. No fue el Barcelona de Guardiola. Puso a Pratto a marcar al 3. Si vamos a hablar de resultados, es una cosa. Si vamos a hablar de juego, es otra cosa. No es Guardiola", sostuvo Riquelme.

"Ganó merecidamente. Ganó claramente pero no me vendan que es el Barcelona. Le salió a defender y salir de contragolpe. Boca le tiene que encontrar la vuelta. Ojalá tengamos la suerte de volver a jugar. Yo quiero que Boca llegue a la final y si es contra River, es contra River. Hay que ser inteligentes. Le juega siempre igual. Yo no me puedo quejar que el otro equipo defienda. Yo tengo que encontrarle la vuelta. La responsabilidad es mía. Le tapa a los de los costados, mandó un 9 a correr al 3. No pateó al arco el 9. Se fue de la cancha sin patear al arco", abundó el exjugador de Boca Juniors.

Por otro lado, Juan Román Riquelme elogió al 'Pity' Martínez, el "10" de River Plate. "Los clásicos se disfrutan o se sufren y Martínez en River lo está disfrutando. No sólo por el gol. Hace varios clásicos viene disfrutando. En los minutos que estuvo hizo diferencia. Cuando tiene que ser gol, es gol. Es una virtud increíble de Martínez. Él hace el golazo, no la jugada de River", sentenció.

EL DATO:

Boca Juniors cayó 2-0 ante River Plate en La Bombonera. Los goles del 'Millonario' fueron de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco.