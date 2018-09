Monterrey vs Tijuana EN VIVO ONLINE 'Rayados' ganan 1-0 por la fecha 11 de la Liga MX

MINUTO A MINUTO

- 45' Final de la primera mitad.

- 42' Xolos ha reaccionado ante el primer gol y ahora desarrolla su juego en campo de Monterrey.

- 39' Buena jugada del cuadro de Xolos, Castillo remata tras una serie de pases y exige a Barovero quien tiene que mandarle al tiro de esquina.

- 36' El argentino Vangioni es sin duda la figura del encuentro, el lateral se arroja con el rostro para tratar de bloquear un ataque rival .

- 31' Gran pase de Molina para la entrada de Vangioni; sin embargo, le faltó muy poco al lateral para llegar a interceptar el pase.

- 26' Nuevo desborde por la banda izquierda de Vangioni quién llegó hasta la linea final y sacó el centro atrás que fue despejado por el portero de Xolos.

- 21' Vangioni y González casi llegan a las manos tras una fuerte jugada dividida.

- 18' Remate de media distancia del colombiano Dorlan Pabón que pega en la defensa de Xoolo y se pierde al tiro de esquina.

- 14' Bolaños le comete una falta a Vangioni cuando este se disponía a desbordar por la izquierda.

- 11' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MONTERREY! Rogelio Funes Mori marca el primero tras un fuerte remate cruzado con pierna izquierda.

- 9' Reaccionó la visita, Castillo remata de media distancia y su disparo pasa muy cerca al arco de Barovero.

- El local domina el encuentro y trata de generar las mas claras.

- 8' Centro de Leonel Vangioni desde la banda izquierda que no logra conectar su compatriota Funes Mori.

- 5' Buena jugada colectiva de Monterrey desde su pripio campo hasta la cancha rival, lamentablemente el argentino Funes Mori falla el último pase.

- 4' Se desata una lluvia torrencial en el BBVA Bancomer.

- 2' Primeros instantes de estudio para ambos equipos.

- Arrancó el encuentro por la Liga MX

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Monterrey: Barovero, Medina, Nico Sánchez, Montes, Vangioni, González, Molina, Ortíz, Pabón, Funes Mori y Gallardo

Xolos: Lajud, Fuentes, Velázquez, Canto, Mendoza, Pulpo González, Torito Rodríguez, Rivero, Castillo, Torres y Bolaños

LA PREVIA

Monterrey y Tijuana se enfrentarán este sábado 29 de septiembre (9.06 p.m. - hora peruana y mexicana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) en el estadio BBVA Bancomer por la jornada once del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Los 'Rayados' necesitas los tres puntos sobre los 'Xolos' para acercarse a las primeras posiciones del torneo.

Tres derrotas ante el Puebla (2-1) y Guadalajara (4-2) y un empate frente al Tigres (0-0) registran los 'Rayados' del Monterrey, que ahora buscarán en casa regresar al triunfo frente a los 'Xolos' de Tijuana que, por su parte, vienen alza sumando tres victorias consecutivas sobre el Nexaca (1-0), Atlas (1-0) y Pachuca (1-0) en la Liga MX.

Sin embargo, el Tijuana perdió ese buen paso al caer (2-1) contra el Cruz Azul por los octavos de final de la Copa MX y, por ello, están plenamente enfocados en llegar a las liguillas y necesitan ganar sí o sí al Monterrey para acercarse a los puestos de clasificación.

Diego Alonso, entrenador del Monterrey, no podrá contar con los jugadores Basanta, Hurtado y Pizarro. Sin duda, serán bajas muy importante de cara al choque contra Tijuana.

Monterrey ocupa la séptima casilla con 17 puntos; mientras que el Tijuana dispone de 15 unidades y se ubica en el noveno lugar de la tabla de la Liga MX.

ALINEACIONES PROBABLES: MONTERREY VS TIJUANA

MONTERREY: Barovero; Stefan, Molina, Nico, Montes, Vangioni; Jona, Celso, Gallardo; Funes Mori y Pabón.

Entrenador: Diego Alonso.

TIJUANA: Lajud, Velázquez, Valenzuela, Martínez, De La Cruz, González, Rivero, Rodríguez, Castillo, Torres y Bolaños.

Entrenador: Diego Cocca.