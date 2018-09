América vs Chivas EN VIVO: fecha, programación, señal TV y horarios del Clásico Nacional por Liga MX

América y Chivas chocarán este domingo 30 de septiembre (6.00 p.m. - hora peruana y mexicana / EN VIVO ONLINE vía Televisa Deportes, TDN, Canal de las Estrellas y Univisión) en el imponente estadio Azteca en el gran Clásico Nacional del fútbol mexicano a jugarse por la fecha 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Tras quedar eliminados en la fase de octavos de final de la Copa MX, América y Chivas concentran sus fuerzas para dejarlo todo en la Liga MX. Las 'Águilas' marchan segundos por 20 puntos, tres menos que el líder Cruz Azul, mientras que el 'Rebaño' se ubica en el décimo lugar de la tabla con 14 unidades. Ambos están en deuda con sus respectivos aficionados por lo que nos espera un partidazo en el Aztecas.

Previo al partido, Oribe Peralta, atacante del América, aseguró que "son favoritos para llevarse la victoria" y, por otro lado, indicó que anotar en la portería de Chivas no es su principal objetivo y que prefiere aportar más en el aspecto colectivo.

"De los últimos tiempos América ha sido favorito en el clásico contra Chivas. Somos quienes buscamos los partidos independiente del lugar que estemos. Mi motivación es ayudar a ganar a mi equipo, después lo individual es secundario", dijo Oribe Peralta.

El técnico José Saturnino Cardozo, de las Chivas, confía en llevarse la victoria del Clásico Nacional en la cancha del América, ya que estos, según él, perdieron contra un equipo de ascenso en la Copa MX.

"No creo que una derrota te lleve a tratar de pensar tanto, a afectar tantos, tenemos un Clásico en puerta, que tenemos que llegar al cien por ciento todos los jugadores, más bien eso sería para los de enfrente, porque América perdió contra un equipo de división de Ascenso. Si alguien le va a afectar, es a ellos, nosotros tenemos que pensar en llegar bien en todos los aspectos y buscar los tres puntos", dijo el DT de las Chivas.

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: AMÉRICA VS. CHIVAS

Perú: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Marruecos: 12.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

México (DF): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Holanda: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Italia: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Francia: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Australia: 9.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Nueva Zelanda: 12.00 m. (lunes 1 de octubre)

Japón: 8.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Corea del Sur: 8.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

China: 7.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Costa Rica: 5.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: AMÉRICA VS. CHIVAS

México: Canal de las Estrellas, TDN, Televisa Deportes En Vivo

Estados Unidos: Univision NOW.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

CANAL DE LAS ESTRELLAS EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (MÉXICO)

Personal TV HD:Canal 313 (SD); Canal 312/1312 (HD)

Entel TV HD:Canal 151 (SD)

Claro TV:Canal 220 (SD); Canal 1220 (HD)

Star TV: 102 (SD)

Dish: Canal 102 (SD)

Bizzi: Canal 102 (SD); Canal 802 (HD)

Megacable: Canal 102 (SD); Canal 1102 (HD); Canal 221 (+2)

Axtel TV: Canal 2 (SD); Canal 53 (+2)

CANAL DE LAS ESTRELLAS EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (PERÚ)

Movistar TV: Canal 21 (SD) y Canal 755 (HD)

Claro TV: Canal 10, Canal 25 (SD) y Canal 530 (HD)

TELEVISA DEPORTES (TDN) EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (MÉXICO)

Cable Onda: Canal 390 (SD); Canal 1390 (HD)

Cable & Wireless: Canal 254

Claro TV: Canal 308 (SD); Canal 1308 (HD)

Star TV: Canal 510

ALINEACIONES PROBABLES: AMÉRICA VS. CHIVAS

AMÉRICA: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Luis Reyes; Renato Ibarra, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Cecilio Domínguez; Henry Martin y Oribe Peralta.

Entrenador: Miguel Herrera.

CHIVAS: Raúl Gudiño; Jair Pereira, Miguel Basulto o Hedgardo Marín, Josecarlos Van Rankin y Edwin Hernández; Alan Cervantes y Fernando Beltrán, Gael Sandoval e Isaac Brizuela; y Alan Pulido o José Godínez; Ángel Zaldívar.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.