América vs Chivas EN VIVO: pronósticos, casas de apuestas y cuotas del Clásico Nacional de Liga MX | HORARIO Y TV

América vs. Chivas de Guadalajara: sostendrán el Clásico Nacional número 231 de la historia del fútbol mexicano. Las 'Águilas' y el 'Rebaño' se citarán en el majestuoso Estadio Azteca este domingo 30 de septiembre (6.00 p.m. - hora mexicana y peruana / EN VIVO ONLINE vía TDN Televisa Deportes, Canal de las Estrellas y Univisión Deportes) esta vez por la jornada 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

ASÍ LLEGAN LAS 'ÁGUILAS' DEL AMÉRICA

Luego del amargo traspié por los octavos de final de la Copa MX a manos del modesto Juárez, el América vive otra realidad en lo que va de la Liga MX. Marchan segundos en la tabla y a solo tres puntos del líder Cruz Azul. Sin embargo, el 'Piojo' Herrera ha recibido algunas críticas de la afición por lo sucedido en Copa y esperan que se revindique con un triunfo frente al rival de toda la vida, las Chivas de Guadalajara.

A su favor, el América no pierde el Clásico Nacional desde el 18 de febrero de 2017 cuando sucumbieron ante las Chivas jugando de local en el Azteca. Para este partido, Herrera confiará en la experiencia de Oribe Peralta y el buen momento de Cecilio Domínguez para conseguir los tres puntos.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ESTADÍSTICAS DE LAS 'ÁGUILAS' EN EL APERTURA 2018

Partidos: 10.

Victorias: 6.

Empates: 2.

Derrotas: 2.

Porcentaje de victorias: 60%

Posición: 2.

ASÍ LLEGAN EL 'REBAÑO' DE LAS CHIVAS DE GUADALAJARA

Al igual que su compadre América, las Chivas de Guadalajara tampoco les fue bien en la Copa MX. Los dirigidos por el paraguayo José Saturtino Cardozo se quedaron fueron de dicha competencia al perder (3-0) ante los Pumas de la UNAM. Pero aquello no es un factor que desanime al 'Rebaño'. Un clásico es un clásico, y hay que ganarlo.

A su favor, las Chivas tienen al joven Angel Zaldivar, quien es llamado a ser el sucesor de Javier 'El Chicharito' Hernández, para hacer daño el arco del América. La victoria es necesaria para dejar el décimo lugar y así acercarse entre las mejores posiciones que permitan el acceso a las liguillas del Apertura 2018.

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ESTADÍSTICAS DEL 'REBAÑO' EN EL APERTURA 2018

Partidos: 10.

Victorias: 4.

Empates: 2.

Derrotas: 4.

Porcentaje de victorias: 40%.

Posición: 11.

PRONÓSTICO DEL CLÁSICO NACIONAL: AMÉRICA VS. CHIVAS

Según los últimos resultados, se cree que el partido entre América y Chivas culminará en empate: 1-1 o 2-2

CASAS DE APUESTAS DEL CLÁSICO NACIONAL: AMÉRICA VS. CHIVAS

América y Chivas dividen las cuotas de diversas Casas de Apuestas.

Timberazo: América Ganador: 1.69 / Empate: 3.63 / Chivas Ganador: 4.70

Bwin: América Ganador: 1.70 / Empate: 3.50 / Chivas Ganador: 4.40

Bettson: América Ganador: 1.67 / Empate: 3.65 / Chivas Ganador: 4.75

Inkabet: América Ganador: 1.68 / Empate: 3.60 / Chivas Ganador: 5.25

NET 365: América Ganador: 1.66 / Empate: 3.60 / Chivas Ganador: 5.25

CUOTAS PREFERENCIALES DEL CLÁSICO NACIONAL: AMÉRICA VS. CHIVAS

América: -140

Empate: +250

Chivas de Guadalajara: +355

AMÉRICA VS. CHIVAS EN VIVO: ÚLTIMOS 10 PARTIDOS DEL CLÁSICO NACIONAL

A continuación, los últimos 10 partidos del Clásico Nacional de la Liga MX

Torneo (Jornada): Resultado

Claursua 2018 (10): Chivas 1-1 América

Apertura 2017 (10): América 2-1 Chivas

Claudura 2017 (7): Chivas 1-0 América

Apertura 2016 (CFV): Chivas 0-1 América

Apertura 2016 (CFI): América 1-1 Chivas

Apertura 2016 (SF-Copa): América 1-1 Chivas

Apertura 2016 (7): América 0-3 Chivas

Clausura 2016 (CFV): América 2-1 Chivas

Clausura 2016 (CFI): Chivas 0-0 América

Clausura 2016 (10): Chivas 1-2 América

Apertura 2015 (10): América 1-2 Chivas

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: AMÉRICA VS. CHIVAS

Perú: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Marruecos: 12.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

México (DF): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Holanda: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Italia: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Francia: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Australia: 9.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Nueva Zelanda: 12.00 m. (lunes 1 de octubre)

Japón: 8.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Corea del Sur: 8.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

China: 7.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Costa Rica: 5.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: AMÉRICA VS. CHIVAS

México: Canal de las Estrellas, TDN, Televisa Deportes En Vivo

Estados Unidos: Univision NOW.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

GUÍA TV DEL CANAL DE LAS ESTRELLAS EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (MÉXICO)

Personal TV HD:Canal 313 (SD); Canal 312/1312 (HD)

Entel TV HD:Canal 151 (SD)

Claro TV:Canal 220 (SD); Canal 1220 (HD)

Star TV: 102 (SD)

Dish: Canal 102 (SD)

Bizzi: Canal 102 (SD); Canal 802 (HD)

Megacable: Canal 102 (SD); Canal 1102 (HD); Canal 221 (+2)

Axtel TV: Canal 2 (SD); Canal 53 (+2)

GUÍA TV DEL CANAL DE LAS ESTRELLAS EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (PERÚ)

Movistar TV: Canal 21 (SD) y Canal 755 (HD)

Claro TV: Canal 10, Canal 25 (SD) y Canal 530 (HD)

GUÍA TV DE TELEVISA DEPORTES (TDN) EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (MÉXICO)

Cable Onda: Canal 390 (SD); Canal 1390 (HD)

Cable & Wireless: Canal 254

Claro TV: Canal 308 (SD); Canal 1308 (HD)

Star TV: Canal 510

GUÍA TV DE UNIVISIÓN DEPORTES EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS - CABLE DE ESTADOS UNIDOS

Dish Network: Canal 869 (SD/HD)

DirecTV: Canal 464 (SD/HD)

AT&T: Canal 658

Verizon FiOS: Canal 1524

Puerto Rico: Rico Claro TV - Canal 614

ALINEACIONES PROBABLES: AMÉRICA VS. CHIVAS

AMÉRICA: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Luis Reyes; Renato Ibarra, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Cecilio Domínguez; Henry Martin y Oribe Peralta.

Entrenador: Miguel Herrera.

CHIVAS: Raúl Gudiño; Jair Pereira, Miguel Basulto o Hedgardo Marín, Josecarlos Van Rankin y Edwin Hernández; Alan Cervantes y Fernando Beltrán, Gael Sandoval e Isaac Brizuela; y Alan Pulido o José Godínez; Ángel Zaldívar.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.