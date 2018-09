América vs Chivas EN VIVO vía TDN Televisa: Clásico Nacional de México este domingo desde el Azteca por Liga MX Apertura 2018 | Canales TV

América y Chivas de Guadalajara volverán a revivir una nueva edición del Clásico Nacional del fútbol de México este domingo 30 de septiembre (6.00 p.m. - hora mexicana y peruana / EN VIVO ONLINE vía TDN Televisa Deportes, Canal de las Estrellas y Univisión Deportes) en el Estadio Azteca por la jornada 11 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Las 'Águilas' del América, segundas de la clasificación, recibirán este domingo en el estadio Azteca al Chivas de Guadalajara, décimo, en el atractivo Clásico Nacional del fútbol mexicano protagonizado por dos equipos heridos después de ser eliminados en la Copa MX.

El duelo que cerrará la undécima jornada del campeonato será en casa de las 'Águilas' del América, pero el equipo no tendrá ventaja por ser local porque su rival, el 'Rebaño' de las Chivas de Guadalajara, tiene muchos fanáticos en la capital y se harán presentes en el coloso Azteca.

Cuando @COPA90US hace cobertura total en Los Ángeles y te acompaña en la preparación para el Súper Clásico, este es el resultado ⤵



¿Listos para el #ClásicoNacional mañana? 🦅pic.twitter.com/W4yuAVx4zc — Club América (@ClubAmerica) 30 de septiembre de 2018

Como todo clásico, el América-Chivas no necesita motivaciones adicionales para alentar la rivalidad. Siempre se juega con la entrega máxima sin importar en que situación estén los equipos en el campeonato, pero ahora, al orgullo de derrotar al enconado oponente se sumará el interés por dar la vuelta a la eliminación en la fase de octavos de final de la Copa MX. Ambos estaban acostumbrados a llegar a las instancias finales del torneo.

América no tuvo fortuna en la ruleta de los penaltis y perdió frente al Juárez, equipo de la Liga de Ascenso del fútbol mexicano; y mientras que las Chivas de Guadalajara tampoco pudo y cayó (3-0) a manos -o garras- de los Pumas de la UNAM, por lo que ahora los dos tradicionales equipo solo podrán apostar a acceder a la liguilla de los ocho mejores de la Liga MX y en ella involucrarse en la disputa del título del Apertura 2018.

Si bien le fue mal en la Copa, América ha mostrado su mejor versión en el torneo de Liga MX con seis victorias, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, tres menos que Cruz Azul, al cual podría apear del primer lugar si los azulcremas vencen a las Chivas de Guadalajara, Cruz Azul pierde con el Pachuca y hay una combinación de goles que favorezca a las 'Águilas' para saltar al primer lugar.

Siempre es bonito estar aquí!!! La #CapitalRojiblanca dejándolo todo con su apoyo, mañana todos unidos por los 3 puntos. pic.twitter.com/tRSZa5cWpA — Ángel Zaldivar (@AZaldivar_) 29 de septiembre de 2018

América, conjunto dirigido por el siempre controversial Miguel Herrera, suma tres triunfos y un empate en el Azteca, donde se ha visto superior, pero las Chivas, que ahora tienen como DT al paraguayo José Saturnino Cardozo, han ganado tres, empatado uno y perdido uno como visitantes y mañana saldrán a extender la racha.

Se espera un partido con los dos cuadros en busca de la puerta rival. América muestra la mejor ofensiva de la temporada con 20 goles, seis más que el Chivas de Guadalajara, y saldrá a mostrar su poderío con una línea delantera liderada por el mexicano Oribe Peralta, con cinco goles.

Los números favorecen a América también en la defensa con 11 goles recibidos por 13 el rival, sin embargo en el duelo entre los dos equipos más emblemáticos de la Liga MX las estadísticas pesarán poco. Todo puede pasar... nunca se sabe con las Chivas.

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: AMÉRICA VS. CHIVAS

Perú: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Marruecos: 12.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

México (DF): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Holanda: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Italia: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Francia: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Australia: 9.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Nueva Zelanda: 12.00 m. (lunes 1 de octubre)

Japón: 8.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Corea del Sur: 8.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

China: 7.00 a.m. (lunes 1 de octubre)

Costa Rica: 5.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: AMÉRICA VS. CHIVAS

México: Canal de las Estrellas, TDN, Televisa Deportes En Vivo

Estados Unidos: Univision NOW.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

GUÍA TV DEL CANAL DE LAS ESTRELLAS EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (MÉXICO)

Personal TV HD:Canal 313 (SD); Canal 312/1312 (HD)

Entel TV HD:Canal 151 (SD)

Claro TV:Canal 220 (SD); Canal 1220 (HD)

Star TV: 102 (SD)

Dish: Canal 102 (SD)

Bizzi: Canal 102 (SD); Canal 802 (HD)

Megacable: Canal 102 (SD); Canal 1102 (HD); Canal 221 (+2)

Axtel TV: Canal 2 (SD); Canal 53 (+2)

GUÍA TV DEL CANAL DE LAS ESTRELLAS EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (PERÚ)

Movistar TV: Canal 21 (SD) y Canal 755 (HD)

Claro TV: Canal 10, Canal 25 (SD) y Canal 530 (HD)

GUÍA TV DE TELEVISA DEPORTES (TDN) EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS (MÉXICO)

Cable Onda: Canal 390 (SD); Canal 1390 (HD)

Cable & Wireless: Canal 254

Claro TV: Canal 308 (SD); Canal 1308 (HD)

Star TV: Canal 510

GUÍA TV DE UNIVISIÓN DEPORTES EN VIVO: AMÉRICA VS. CHIVAS - CABLE DE ESTADOS UNIDOS

Dish Network: Canal 869 (SD/HD)

DirecTV: Canal 464 (SD/HD)

AT&T: Canal 658

Verizon FiOS: Canal 1524

Puerto Rico: Rico Claro TV - Canal 614

ALINEACIONES PROBABLES: AMÉRICA VS. CHIVAS

AMÉRICA: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Luis Reyes; Renato Ibarra, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Cecilio Domínguez; Henry Martin y Oribe Peralta.

Entrenador: Miguel Herrera.

CHIVAS: Raúl Gudiño; Jair Pereira, Miguel Basulto o Hedgardo Marín, Josecarlos Van Rankin y Edwin Hernández; Alan Cervantes y Fernando Beltrán, Gael Sandoval e Isaac Brizuela; y Alan Pulido o José Godínez; Ángel Zaldívar.

Entrenador: José Saturnino Cardozo.