Gremio vs Atlético Tucumán EN VIVO: Por el pase a semifinales de la Copa Libertadores

Gremio y Atlético Tucumán chocan este martes 2 de septiembre 7:45 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el Arena do Grêmio y será transmitido por la señal de Fox Sports 2, mientras que el minuto a minuto, con videos de lo más destacado, en Líbero.pe.

El Gremio intentará repetir lo hecho la temporada pasada en la Copa Libertadores, donde lograron proclamarse campeones. Los dirigidos por Renato Gaúcho ganaron la ida, de visita, por la cómoda diferencia de 2-0, gracias a los goles anotados por Alisson y Everton. La diferencia es favorable, pero obviamente no podrán confirmarse.

Además, el nivel que viene mostrando el equipo es para destacar, pues arrastran un racha de 4 victorias consecutivas, agregando también que no caen en condición de local desde el mes de junio, cuando Palmeiras los venció por 2-0. La estadística pone al Gremio como favorito en este cotejo, pues en total son 11 los partidos sin perder en casa.

Por su parte, Atlético Tucumán es uno de los equipos más destacados en la Superliga Argentina, estando en segundo lugar gracias a su estilo de juego que viene imponiendo. Si bien no lograron sacar un buen resultado en casa, haber llegado hasta una etapa tan crucial en la Libertadores es un plus por el que no se darán por vencidos.

Teniendo a Luis Miguel ‘El Pulga’ Rodríguez como referencia de ataque, los dirigidos por Ricardo Zielinski buscarán la histórica remontada. El menudo atacante lleva 3 goles en lo que va del torneo y el principal objetivo en el partido que se avecina es encontrar la primera anotación lo más temprano posible para que el rival se sienta presionado.

POSIBLES ALINEACIONES DEL GREMIO vs ATLÉTICO TUCUMÁN

XI Gremio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Walter Kannemann (Bressan), Cortez; Thaciano (Jean Pyerre), Cícero, Ramiro, Alisson, Luan y Everton.

XI Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Jonhatan Cabral, Andrés Lamas, Mathías Abero; Guillermo Acosta, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, David Barbona; Luis Rodríguez y Leandro Díaz.

HORARIOS DEL GREMIO vs ATLÉTICO TUCUMÁN

Perú: 7:45 p.m.

México: 7:45 p.m.

Argentina: 9:45 p.m.

Colombia: 7:45 p.m.

Ecuador: 7:45 p.m.

Chile: 9:45 p.m.

Uruguay: 9:45 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el GREMIO vs ATLÉTICO TUCUMÁN?

Si quieres seguir en Internet el Gremio vs Atlético Tucumán, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.