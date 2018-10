“Que me comparen con Xavi me hace muy feliz”

En su estreno como titular indiscutible en Barcelona, Arthur debutó en la Champions League y fue comparado con el histórico culé Xavi Hernández. El jugador brasileño primero agradeció la confianza del técnico y sus compañeros por debutar en un partido tan importante como lo fue ante el Tottenham.

“Hemos sido constantes durante todo el partido. No es fácil jugar con el Tottenham en su casa, pero creo que hicimos un gran partido y tenemos que felicitarnos”, señaló el mediocampista brasileño en la zona mixta tras vencer en Wembley a Tottenham por la Champions League.

Sobre las comparaciones con Xavi Hernández, Arthur señaló “Yo he admirado mucho a Xavi y que me comparen con él me hace muy feliz. Era un constructor del Barcelona”, apuntó el brasileño quien se estrenó como titular en Barcelona.

Eso si, Arthur nuevamente se deshizo en elogios para su compañero Leo Messi. “Es increíble, hace que las cosas extraordinarias parezcan cotidianas. En mi opinión es el mejor de la historia y estoy feliz de poder jugar al lado de él y aprender. Nos ha ayudado mucho”.

DATO:

El próximo partido del Barcelona será ante Valencia por la Liga Santander, mientras que por la Champions League será en el Camp Nou ante el Inter de Mauro Icardi.