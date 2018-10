Johan Cruyff y la profecía sobre los problemas del VAR [VIDEO]

La leyenda del fútbol en holanda y el entorno mundial sin ninguna discusión, ha sido un visionario entorno al deporte que redondea tantas emociones. Por esos sus reflexiones muchas veces tiene una mirada al futuro, cuando hablaba o escribía citas para toda la vida.

Las polémicas que se vivieron entorno al video-arbitraje los últimos días, es motivo para buscar soluciones porque ha complicado muchos partidos y no terminó siendo hasta ahora un sistema que sea pro-fútbol. Aunque suene extraño, la vida de Johan Cruyff siempre se dictó con aciertos acerca del fútbol internacional, en el libro 'Me gusta el fútbol', el cual escribió en el año 2002 escribió un pensamiento que sorprende a todo el mundo.

“Si el fútbol es un deporte continuo, no puedes situar una cámara y, en una jugada conflictiva, pedir que nadie se mueva, reunirte en la banda, ver las imágenes, deliberar, tomar una decisión y luego decir: ‘Venga, ya está, podemos continuar’, como ocurre en algunos deportes de los EE.UU. No puede ser. Esto no tiene sentido”.

Señaló Cruyff entre líneas, el protagonista de que se reviva este cotejo histórico es 'Maor Rozen' quien en su cuenta de Twitter publicó este extracto reflexivo de 'el Holandés Volador': "EL VAR. Johan Cruyff, 2002 en su libro "Me gusta el Fútbol". Un adelantado. Tiempo de reflexión. AÑO 2002!!!!! Una perla". Es así cómo se recuerda al buen Johan Cruyff, después de 16 años queda claro que su verdad es absoluta en el fútbol mundial.

EL DATO:

Johan Cruyff fallece el 24 de marzo del 2016 a causa de un cáncer de pulmón.