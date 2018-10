Gerard Piqué a sus detractrores: "Que aprovechen las teles y salgan de la cueva"

Tras el empate de Barcelona contra el Valencia, Gerard Piqué lanzó un fuerte mensaje para todos aquellos que lo vienen cuestionando por su nivel.

El defensor español analizó el partido hecho en Mestalla: "No hemos ganado porque hemos jugado con un equipo que no es fácil. Nos trastocó los planes el gol del Valencia pero nos rehicimos".

Además, comentó sobre la facilidad de este Barcelona para recibir goles: "Desde siempre el Barcelona es un equipo muy ofensivo pero atrás debe ser sólido para ganar partidos y títulos. Tenemos que mejorar, en ello andamos".

Tras ello, se dirigió a aquellos detractores que lo cuestionan por su estado físico. "Yo me siento bien físicamente, es cierto que el día del Leganés cometí un error muy grave. Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas, y siempre que encajamos un gol la culpa es de Piqué", dijo.

"Como soy crítico con los medios me esperan. Que aprovechen en las teles, que salgan de la cueva y que les toque el sol porque esto va a cambiar", agregó.

Finalmente, Piqué asumió que las críticas seguirán llegando: "Hay que acostumbrarse. Lo importante es que gane el equipo y si no encajamos, mejor".