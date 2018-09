Las verdaderas razones de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid

El 11 de julio de 2018 se confirmó la partida de Cristiano Ronaldo de Real Madrid y se supo que su nuevo camino se dirigía hacia Juventus, sin embargo, esta decisión se tomó varios meses antes, y aunque algunos señalan a Florentino Pérez como la única razón, los verdaderos motivos habrían sido más de uno.

Según la investigación de ‘El Mundo’, los problemas que inició desde los inconvenientes fiscales por evadir impuestos, que ascendería los 150 millones de euros, y aunque Cristiano lo solucionó pagando un importante porcentaje, esperó que Real Madrid haga lo mismo que Barcelona con Lionel Messi, respaldarlo con un contrato que cubra este tipo de contrariedades.

‘CR7’ sentía que estaba siendo traicionado, pero no fue el único motivo, pues ser considerado como el segundo mejor de la historia, después que Di Stéfano, provocando un malestar en el portugués. "Siempre me ponen por detrás de Di Stéfano. Ya no sé qué más tengo que hacer", habría manifestado.

Además, la diferencia de sueldos con sus más cercanos adversarios como Neymar y Messi, era desmotivador para Ronaldo. Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, respeto", serían sus palabras al respecto.

Incluso, el agobio del jugador de Juventus habría traspasado los camerinos de su entonces club, Real Madrid, afectando a Zinedine Zidane. "Resolved lo de Cristiano como sea, porque no habla de otra cosa en el vestuario, es insoportable”, habría sido la queja del francés.

Finalmente, la tensa relación con Florentino Pérez habría determinado en la decisión de Cristiano Ronaldo, pues el presidente de Real Madrid le dijo que lo dejaría ir si a cambio le trae 100 millones de euros.

EL DATO

Cristiano Ronaldo recibió ofertas del PSG, Nápoles, Milan, pero optó por Juventus porque el club de la 'cebra' lo sigue desde su época con el Manchester United.