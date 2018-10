AArsenal firma con Adidas y será el tercer equipo mejor pagado del mundo por concepto de indumentaria

Tras cinco años con el patrocinio de Puma, el Arsenal de Inglaterra hizo oficial en su cuenta de Twitter el acuerdo con Adidas, la marca que los vestirá a partir de julio del 2019.

Recordemos que la empresa alemana Puma confeccionabas los uniformes del conjunto 'gunner' desde el 2014, vínculo que terminará al final de la presente temporada.

Pese a que no se oficializaron mayores detalles del acuerdo, el diario británico The Mirror asegura que el Arsenal recibirá unos 340 millones de euros por los cinco años que durará el contrato firmado con la también trasnacional germana Adidas.

Arsenal and adidas have agreed a new kit partnership, effective from July 1, 2019 pic.twitter.com/ceZzq0elgs