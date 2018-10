El exorbitante gasto que realiza Manchester United por la habitación de José Mourinho

El mal momento que viene pasando José Mourinho en el Manchester United ha generado varias críticas en la prensa deportiva y resulta que ahora 'Mou' es criticado también por el lugar en el que vive.

Desde que llegó al banquillo de los 'Reds Devils', Mourinho pasa sus noches en una lujosa habitación del Hotel Lowry, cuyo precio es de 788 dólares por noche. Es decir, el luso tiene un total de 825 días en Inglaterra, lo que ha resultado un gasto de 650.100 dólares según informó el medio inglés, 'Daily Mail'.

La habitación cuenta con una cama matrimonial, una sala de trabajo, comedor, cocina, vistas panorámicas, dos televisiones, dos líneas de teléfono, fax, servicio y ducha por separado, Internet de alta velocidad, Wifi gratis y desayuno.

Pese a los tremendos lujos de la habitación, Mourinho reconoció que no la pasa bien en Manchester.

"Mi vida en Manchester es un desastre. Quiero salir a caminar pero no puedo. Tan solo me gustaría cruzar el puente e ir a un restaurante. No puedo y sienta mal", sentenció.