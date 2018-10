La dolorosa lesión que aqueja a Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa [VIDEO]

Diego Armando Maradona sorprendió a todos cuando hizo su ingreso a la práctica matutina del Dorados de Sinaloa, equipo de la Segunda División de México. Todos se preguntaron que es lo que le sucedía al 'Diez', quién era ayudado al caminar por su asistente de campo Luis Isla. Maradona caminaba lentamente por el terreno de juego demostrando una gran dificultad.

Todo obedecería a un problema muscular: Diego Armando Maradona sufre de artrosis en ambas rodillas. Este dolor se acrecienta con cada paso que da, debido al sobrepeso que se vislumbra a simple vista, así como durante el tiempo que se mantiene de pie. Esto por ello, en grandes pasajes de los entrenamientos, Maradona se encuentra sentado.

El ex futbolista de 57 años se sometió a tratamientos especiales a inicio de junio en Cali, Colombia, donde la finalidad era aliviar los efectos de la enfermedad. Fue atendido por el médico Gabriel Ochoa, hijo del ex entrenador colombiano Gabriel Ochoa Uribe, quién le practicó una suplementación de crecimiento tipo Endoret, un producto biomédico dirigido a estimular la regeneración mediante la aplicación de proteínas concentradas inducidas directamente a la zona de la lesión.

Posterior a este suceso, Maradona viajó a Rusia donde comentaría para una cadena de TV el Mundial 2018. Aseguró que tuvo que ser atendido en su palco debido a una compensación que sufrió tras el dramático partido que sostuvo la selección de Argentina ante Nigeria.

Su llegada a México acrecentó el dolor y por ello concurre diariamente a un centro de rehabilitación kinésica para aminorar las consecuencias. Lo grave del asunto es que no cumple con los requerimientos de los gales: no puede jugar al fútbol pero practica normalmente con sus dirigidos, también se le vio bailando en el vestuario cuando debería de guardar reposo. "Diego no toma conciencia de las limitaciones físicas que tiene, él entra a la cancha y cree que tiene 20 años", señaló su apoderado, Matías Morla.

EL DATO

Diego Armando Maradona debutó como entrenador en el Deportivo Mandiyú, en el año 1994.