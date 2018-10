Diego Armando Maradona muestra su dolor en las rodillas ¡Bailando cumbia! [VIDEO]

Pese a tener las articulaciones de ambas rodillas 'hechas leñas', Maradona se dio tiempo de bailar una cumbia argentina con sus jugadores luego del triunfo de Dorados contra Mineros. Algo que podría parecer hasta milagroso por la gravedad que supuestamente tiene en su lesión, según contó su médico personal: 'Diego tiene las rodillas que no dan más y va necesitar una operación'.

El técnico argentino del Dorados de Sinaloa con 'las rodillas destrozadas' realizó su ya conocida danza de festejo en el vestidor del "Estadio Carlos Vega de Zacatecas", lugar donde venció hoy por la tarde y sumó 3 puntos que los acomodan en búsqueda del tan ansiado ascenso, aunque con alguna dificultad para estar totalmente parado y apoyado en todo momento de una muleta metálica.

Acción que contradice totalmente lo dicho por el Dr. Germán Ochoa: "Le hicimos un tratamiento antes del Mundial para que pueda atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera. Tiene una artritis severa en sus dos rodillas. Ya no tiene cartílagos. Los huesos se tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le causa mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse".

Aunque enfatizó que no habría motivos para preocuparse, pero causa extrañeza lo bien visto cuando encendió la música argentina el día de hoy: "No va a suceder que Diego no pueda caminar, no va a llegar a eso. Los avances en tecnología permiten una solución, pero la manera más prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas".

EL DATO:

Diego Armando Maradona está ganando alrededor de 150 mil dólares por mes. Es el segundo entrenador mejor pago del fútbol azteca, el primero es 'El Tuca' Ferretti quien dirige a 'Los Tigres'.