Vinicius Junior salvó el empate para el Real Madrid Castilla y terminó siendo expulsado [VIDEO]

El extremo del Real Madrid Castilla, Vinicius Jr, fue pieza fundamental para lograr - al menos - un empate de visita ante el conjunto de Celta B por la jornada 8 de la Segunda División B de España.

El cuadro dirigido por Santiago Solari tuvo que bregar harto para poder doblegar a la zaga defensiva planteada el español Rubén Albés, quién supo leer los movimientos del ariete brasileño a fin de no dejarlo hacer sus 'diabluras'.

Sin embargo, una genialidad del futbolista de 18 años al minuto 81 permitió la proeza: Vinicius Jr aprovechó su velocidad para dejar reducir a uno de los defensores del Celta B, quién solo pudo detenerlo cometiéndole falta al borde del área. El brasileño cogió el esférico y se disputo a ejecutar el tiro libre.

Y aunque parecía difícil colocarlo, Vinicius Jr no escatimó y la mandó a guardar en un ángulo. La potencia y la comba fueron perfecta para que el balón caiga seco a la portería de Iván Villar. No obstante, las emociones no quedaron allí: el jugador sudamericano continúo desbordando por izquierda, sin embargo, el árbitro lo amonestó en dos ocasiones por simular, lo que le generó la expulsión al minuto 85'.

EL DATO

Real Madrid pagó 60 millones de euros por el pase de Vinicius Jr: 40 para el Flamengo, 12 para los representantes y 8 para el jugador.