Diego Armando Maradona elogió a Lionel Messi y olvidó la crítica que le hizo la semana pasada

Diego Armando Maradona volvió a hablar de Lionel Messi. Esta vez no para criticarlo tal como lo hizo la semana pasada al decir que "es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va veinte veces al baño antes de un partido. No lo endiosemos más", sino para decir que es el mejor futbolista del mundo. Esas declaraciones fueron muy fuertes y dio la vuelta al mundo, incluso se confirmó que el ex campeón del mundo con Argentina tuvo que llamar a 'Leo' para pedirle disculpas.

Ahora volvió a hablar de Messi tras el triunfo de su equipo por 3-2 sobre el Mineros de Zacatecas. El 'Pelusa' ha dicho que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y luego ha dicho que quieren ponerlo en enfrentamiento con el astro del Barcelona. Dejó en claro también que el arbitraje del último partido de su equipo ha sido un desastre y se ha visto perjudicado, pero que finalmente supieron llevar el marcador a favor.

"Sé quien es Lio. Sé que es el mejor jugador del mundo. Que si van al baño 20 jugadores antes de un partido, yo nunca nombré a Lionel Messi. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden. La amistad que tengo con Lionel es más grande que todo los que ustedes (los periodistas) pueden escribir. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo", fueron las palabras de Maradona sobre el astro argentino del Barcelona.

También ha hablado fuerte sobre el árbitro del partido del Dorados vs Mineros y consideró que Mario Humberto Vargas (el réferi) no está apto para dirigir un encuentro y que no se sabe el reglamento. "Nunca vi a un árbitro tan pero tan malo. Las cosas hay que decirlas como son. No sabe absolutamente nada del reglamento. Entonces no puede dirigir, no sé por qué lo mandan a estos partidos. Nosotros nos estamos jugando la clasificación. Ni si quiera sabe como se llama", sentenció.