Raúl Ruidíaz mete a los Seattle Sounders a los playoffs y sueña con el título de la MLS

“La pulga” is on fire in MLS. Tras ser cuestionado por su desempeño en los amistosos de la blanquirroja, Raúl Ruidíaz silenció a sus críticos y volvió a celebrar un gol para el triunfo (3-2) de los Seattle Sounders sobre los Houston Dynamo.

El “9” arrancó y jugó los 90 minutos durante este importante victoria para los “Green” en el estadio BBVA Compass, ya que, a falta de una fecha, aseguraron el pase a los playoffs.

A los 86’, el uruguayo Nicolás Lodeiro encabezó un contragolpe mortal. Levantó la mirada y habilitó a Raúl Ruidíaz, quien se perfiló y sacó un remate con la izquierda para poder vencer al portero y colocar el 3-1 parcial.

Fue la octava anotación de la “Pulga” en sus 13 primeros partidos -y también suma una asistencias- con los Sounders que, ahora, sueñan con llegar a la gran final en la MLS.

Los otros tantos llegaron por obra de Chad Marshall (26’) y Gustav Svensson (49’); mientras que los locales descontaron a través de Kevin Garcia (63’) y Mauro Manotas (89’).

Sin duda, la contratación de Raúl Ruidíaz en este último tramo de la Conferencia Oeste ha sido todo un acierto para los Sounders, quienes están a punto de realizar una campaña histórica.

En la última fecha, el equipo del peruano de 28 años recibirá a los Earthquakes y, de ganar, podrían “pescar” un segundo lugar que los metería directamente a las “semis” del torneo.

Una buena noticia para Ricardo Gareca, quien confía plenamente en la capacidad del ex Universitario.