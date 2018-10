Marcelo solicitó al Real Madrid su traspaso a la Juventus en enero

Real Madrid podría sufrir otra baja importante en el próximo mercado de fichajes que se abrirá el 1 de enero del 2019. Pasa que según apunta 'Tuttosport', Marcelo le ha solicitado a la dirigencia de la 'Casa Blanca', comandada por el presidente Florentino Pérez, que sea traspasado a la Juventus apenas se abra la ventana de transferencias. Esta posibilidad ya era comentada desde agosto, pero no se pudo dar por la negativa del equipo español. Cristiano Ronaldo quiere que su amigo esté a su lado para tratar de ganar la Champions League a final de temporada.

El lateral zurdo nacido en Brasil ya le ha dicho tanto a los dirigentes como a su agente que quiere salir del equipo para jugar junto a 'CR7' nuevamente. Esto no ha sido tomado muy bien por el presidente del Real Madrid debido a que entiende que no se puede ir por los malos resultados que está teniendo el equipo y él es muy importante en el esquema que utiliza el entrenador Julen Lopetegui. La Juventus ya quiso a Marcelo en el pasado mercado de fichajes y ahora va con fuerza para tenerlo entre sus filas la otra mitad del actual curso.

El traspaso rondaría entre los 50 y 60 millones de euros. Esta cantidad sería bien manejada por los directivos italianos. ¿Alex Sandro? El defensor, también brasileño, que es titular en el equipo de Massimiliano Allegri sería cedido a un equipo de la Premier League que lo viene siguiendo desde hace bastante tiempo, pero al no tener un hombre -con experiencia- de recambio en el banco de suplentes, la Juventus ha decidido que se quede en el equipo hasta que Marcelo pueda llegar en enero.

Cabe recordar que, a inicios del mes de setiembre, Marcelo dejó de preocupar a la afición madridista luego de que en una entrevista para Real Madrid TV dijo lo siguiente: "estoy muy contento en el Madrid, la gente sabe que es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía, soy muy feliz aquí. Es bueno tocar este tema porque desde que he venido siempre hay rumores. He visto muchas tonterías, pero como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años... Me quedo aquí hasta el final", fueron sus palabras en ese momento. Ahora todo podría cambiar.