Xavi Hernández: "Leo no solo es el mejor del mundo sino de la historia"

Cuando Lionel Messi tiene el balón pegado al pie los defensores rivales se ponen a una cierta distancia para que así el "10" no le rompa la cintura. Eso misma pasa cuando no la tiene, pues el astro argentino genera espacios y hace que sus compañeros tengan más opciones de gol.

Ello lo tiene muy en presente Xavi Hernández, mediocampista del Al Sadd, quien volvió a rendirse a los pies de la 'Pulga' y lo catalogó como el mejor de la historia. Para Hernández, 'Leo' está un peldaño más arriba que Cristiano Ronaldo.

"Leo es el jugador más bueno con quien he jugado, es el único que puede marcar la diferencia por si mismo y en cualquier momento. La comparación (con Cristiano) no puede sostenerse. Leo no es solo es el mejor del mundo sino de la historia", agregó Xavi al 'Corriere Dello Sport'.

De otro lado, el exjugador 'culé' también se refirió a la ausencia de Messi en el duelo entre el Barcelona e Inter de Milán, correspondiente a la fecha 3 del Grupo B de la Champions League. "No enfrentarse a Messi es una gran ventaja para Spalletti", sostuvo.

EL DATO:

Lionel Messi registra 33 títulos con el Barcelona.