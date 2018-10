Atlético Nacional vs Once Caldas EN VIVO vía RCN TELEVISIÓN: horarios, formación, canales TV, transmisión y señal online por final de la Copa Colombia

Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO: sostendrán un vibrante encuentro este miércoles 24 de octubre (7.00 p.m. - hora peruana y colombiana / ONLINE por RCN TELEVISIÓN para toda Latinoamérica) en el estadio Estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales, por la ida de la gran final de la Copa Colombia 2018. El vencedor tendrá un cupo a la próxima Copa Libertadores 2019.

El Once Caldas disputará su segunda final de Copa Colombia luego de jugar la del 2008, en la que perdió la serie decisiva con La Equidad, mientras que los del Atlético Nacional buscarán su cuarto título tras ganarle las de 2012 al Deportivo Pasto, 2013 a Millonarios y 2016 al Junior de Barranquilla.

Once Caldas, dirigido por el técnico Hubert Bodhert, llega al encuentro motivado por el buen momento que vive este semestre, en el que ocupa el cuarto lugar de la liga colombiana con 29 unidades y solo ha perdido dos partidos de 16 disputados en ese torneo.

Listos para la fiesta de la final. La rivalidad es deportiva en el terreno de juego. En las tribunas hay que alentar con toda la energía y con respeto por los seguidores del equipo contrario. Vivamos en paz nuestro fútbol profesional. En casa nos esperan a todos. pic.twitter.com/sTXihUx1bw — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 24 de octubre de 2018

Las únicas bajas del Once Caldas frente al Atlético Nacional, serán las del extremo Kevin Londoño, quien se recupera de una fractura de peroné, y la del central Geisson Perea, que tiene una elongación muscular del bíceps femoral, mientras que el entrenador recuperó al defensor Andrés Felipe Correa tras superar una lesión.

Asimismo, para evitar lesiones, Bodhert guardó a la base de su nómina del Once Caldas en el partido liguero del domingo pasado, en el que su equipo perdió (1-0) contra Patriotas con un onceno plagado de suplentes.

El duelo también supondrá la primera vez que el lateral Edwin Velasco, el mediocentro Diego Arias y el volante Juan Pablo Nieto, del Once Caldas, se enfrenten al Atlético Nacional desde que salieron del club el semestre anterior.

ATLÉTICO NACIONAL

Por otra parte, los 'verdolagas', dirigidos por Hernán Darío Herrera, vienen de vencer 1-0 al Junior el domingo y cosecharon su segundo triunfo al hilo en un semestre en el que han tenido un rendimiento irregular.

En la liga, el Atlético Nacional es séptimo con 28 unidades, a cuatro del líder Deportes Tolima, y está muy cerca de clasificar a los cuartos de final a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular.

¡Vamos Nacional, queremos la Copa! 🎵🎶 Esta noche saldremos a la cancha por la victoria en los primeros 90 minutos de la gran final #JuntosPorLaCopa 🏆 pic.twitter.com/A90NfJhhcG — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 24 de octubre de 2018

El Atlético Nacional viajó a Manizales con una nómina de 22 jugadores que tiene como principal ausencia al extremo Jeison Lucumí, que cumple una suspensión del trabajo por ocho días por un incidente con Dayro Moreno, que fue despedido la semana pasada del club.

Entre los viajeros sobresalen los defensores Deiver Machado, Helibelton Palacios y Felipe Aguilar, que hicieron parte de la última convocatoria de la selección colombiana, además del mediocentro Jorman Campuzano, una de las figuras del equipo esta temporada en el Atlético Nacional.

El partido de vuelta entre Once Caldas y Atlético Nacional por la final de la la Copa Colombia 2018 se jugará el 1 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: ATLÉTICO NACIONAL VS. ONCE CALDAS

Perú: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (jueves 25 de octubre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Japón: 9.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Corea del Sur: 9.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Australia: 11.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

China: 8.00 a.m. (jueves 25 de octubre)

Perú: RCN Nuestra Tele.

Colombia: RCN Nuestra Tele.

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele.

México: RCN Nuestra Tele.

España: RCN Nuestra Tele.

Ecuador: RCN Nuestra Tele.

Chile: RCN Nuestra Tele.

Venezuela: RCN Nuestra Tele.

Costa Rica: RCN Nuestra Tele.

Curacao: RCN Nuestra Tele.

El Salvador: RCN Nuestra Tele.

Guatemala: RCN Nuestra Tele.

Honduras: RCN Nuestra Tele.

Nueva Zelanda: RCN Nuestra Tele.

Panamá: RCN Nuestra Tele.

Aruba: RCN Nuestra Tele.

Australia: RCN Nuestra Tele.

ALINEACIONES PROBABLES: ATLÉTICO NACIONAL VS. ONCE CALDAS

Once Caldas: José Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Edwin Velasco; Diego Arias, Juan Pablo Nieto, Juan David Rodríguez; Johan Carbonero, David Lemos y César Amaya.

Entrenador: Hubert Bodhert.

Atlético Nacional: Cristian Vargas; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado; Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Gonzalo Castellani; Vladimir Hernández, Ómar Duarte y Gustavo Torres.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.