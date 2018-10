Alexis Sánchez tomó la decisión de irse de Manchester United

Alexis Sánchez no vive un buen momento personal en el Manchester United. A pesar de llegar con bombos y platillos al cuadro de los 'Diablos Rojos', el chileno no ha tenido las oportunidades suficientes para demostrar su mejor versión. Recordemos que antes estuvo en las filas del Barcelona de la Liga Santander y en el Arsenal de la Premier League. En ambos clubes llegó a rendir en su más alto nivel y ahora parece haber sido borrado en la lista de José Mourinho. El entrenador portugués no lo está teniendo en cuenta, algo que lo ha molestado y ha hecho que tome la decisión de irse en enero a otro club.

Según informó esta mañana 'Daily Mail', el chileno tiene la esperanza de que nuevamente sea el Paris Saint-Germain el equipo que levante el teléfono para marcar a las oficinas de Old Trafford. Alexis quiere irse en el próximo mercado de transferencias (enero 2019), pero el único inconveniente con el cuadro parisino sería el salario ya que en reiteradas ocasiones se ha revelado que Nasser Al-Khelaïfi no estaría dispuesto a pagarle los casi 30 millones de euros que gana jugando en el Manchester United.

Recordemos que hace un año, exactamente cuando estaba por terminar su contrato con el Arsenal, el PSG se interesó bastante en tenerlo entre sus filas al igual que el Manchester City y el United. Sin embargo, el 'Niño Maravilla' decidió seguir su carrera como futbolista profesional jugando en Old Trafford. Esta temporada ha marcado un solo gol con la camiseta de los 'Diablos Rojos' y no es titular habitual en el esquema de Mourinho: solo ha sido titular en cinco partidos de este curso. Cabe resaltar que el tanto que marcó fue por la Premier League ante el Newcastle hace un par de semanas.

El último martes Alexis Sánchez no estuvo dentro de la convocatoria de 'Mou' para el partido ante la Juventus por Champions League, algo que le pareció extraño a todos los hinchas del United debido a que días antes sí había jugado ante el Chelsea por la Premier League. José Mourinho explicó que, debido a una operación bucal, no fue tomado en cuenta y no estaba entrenando con normalidad desde hace diez días. Finalmente, al término de los noventa minutos, la 'Vieja Señora' se quedó con el triunfo luego de ganar por la mínima diferencia en Mánchester.