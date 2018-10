Buffon y su emotiva charla a Mbappé tras llegar tarde a la charla técnica del PSG [VIDEO]

Cuando se tiene 19 años y toda una vida por delante, sin embargo, a esta corta edad ya eres campeón del mundo y eres uno de los mejores jugadores pagados del planeta, es normal que se comentan errores. Este fue el caso de Kylian Mbappe, quien en la previa del encuentro del PSG y Marsella fue relegado al banco de suplentes por llegar tarde a la charla técnica del entrenador Thomas Tuchel.

El joven francés recibió este castigo por parte de su entrenador para que reflexione sobre su accionar, no obstante, el atacante del PSG también recibiría un largo y tendido sermón por parte de Gianluigi Buffon, quien en su papel de jugador más experimentado del plantel aconsejó al campeón del mundo en Rusia 2018.

El ex portero de la Juventus tomó a Kylian Mbappé por casi dos minutos en un video que viene circulando en las redes sociales que ya se convirtió en viral, donde se ve al delantero galo recibiendo, al parecer, los consejos del experimentado jugador.

Si bien es cierto, Gianluigi Buffon no ha tenido la continuidad esperada en el primer equipo del PSG, este ha reforzado el plantel no solo desde el lado futbolístico, si no también desde el aspecto de líder aconsejando a los más jóvenes a llevar sus carreras por un buen andar.

Tener a un profesional de la talla de Gianluigi Buffon en un equipo como PSG es muy provechoso para los jóvenes del plantel, ya que la carrera intachable del italiano lo hace pregonar con el ejemplo.