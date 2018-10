Segunda División: Los siete equipos clasificados a la liguilla final y las llaves por el ascenso

La Segunda División llegó a su final en la etapa regular, tras culminarse las 30 fechas con los enfrentamientos directos entre los 15 equipos participantes. Tras anunciarse el nuevo formato para definir al club que logrará el ascenso a la máxima división del fútbol peruano, hoy se confirmaron los equipos que jugarán la liguilla final.

Si bien, los primeros siete equipos serían los que entren a los playoffs, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional - Segunda División (ADFP-SD) dejó en claro que habían ciertas normas que debían ser cumplidas para poder participación de la eliminación directa. Teniendo en cuenta ello, se hizo oficial la lista de clubes habilitados y solo hubo un caso de exclusión.

César Vallejo, Carlos A. Mannucci, Cienciano, Unión Huaral, Juan Aurich, Alianza Atlético y Atlético Grau cumplieron a cabalidad con sus pagos, recibiendo el visto bueno por parte de la Oficina de Control Económico y Financiero (OCEF-SD). Sin embargo, la tabla no tuvo el orden ahora mencionado, pues Deportivo Hualgayoc ocupaba el puesto 5 y Grau era el equipo fuera de la etapa final (puesto 8°).

Pero, luego de que el equipo de Cajamarca quedó impedido de jugar los cuartos de final, el puesto siguiente ocupará su lugar. De esta forma, con el orden en que terminaron los clubes, las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera:

Carlos A. Mannucci (2) vs Atlético Grau (7)

Cienciano (3) vs Alianza Atlético (6)

Unión Huaral (4) vs Juan Aurich (5)

* Universidad César Vallejo espera en semifinales al ser primero de la tabla.