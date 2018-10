Real Madrid: Toni Kroos se suma a los mensajes de despedida a Julen Lopetegui

El volante alemán Toni Kroos se sumó a los mensajes de despedida para Julen Lopetegui, quien fuera echado el día de ayer tras la goleada sufrida a manos de Barcelona el último domingo. El 'cerebral' del Real Madrid le dedicó un sentido mensaje en redes sociales al técnico que duró apenas 10 fechas al mando del equipo blanco.

"La mayor derrota para los jugadores es cuando el entrenador se tiene que ir. Especialmente en este caso porque él es un gran entrenador y una gran persona. Gracias Julen", fue el escrito que compartió Kroos en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, la relación entre el alemán y el estratega español se mantuvo en entredichos luego de que el volante declarará ante la prensa que no se encontraba cómodo con las funciones que le pedía cumplir Lopetegui dentro del campo; no obstante, con el mensaje disipó cualquier rumor que apuntaba un distanciamiento entre ambos.

Cabe destacar que a partir de ahora, Santiago Solari se hará cargo del primer equipo del Real Madrid de forma interina, por lo que Kroos espera no tener más incomodidades con su función dentro de la cancha.

