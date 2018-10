Ernesto Valverde asegura que Real Madrid seguirá siendo peligroso con Santiago Solari

Ernesto Valverde no pudo evitar hablar del Real Madrid luego de que la 'Casa Blanca' cesara a Julen Lopetegui por malos resultados. Aprovechando la conferencia de prensa previo al debut del Barcelona en la Copa del Rey, el técnico azulgrana se solidarizó con el estratega español, considerando al mismo tiempo que Madrid, seguirá siendo un rival de cuidado ahora que se anunció un cambio de timón.

PUEDES VER: Barcelona: ¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi?

"No tengo nada que decir sobre los comunicados de otros clubes, lo único que ya dije es que no me gusta que destituyan a entrenadores", dijo en un primer momento el 'Txingurri' para luego asegurar que el Real intentará sacudirse del mal momento como equipo grande que es, pese a que se encuentra en transición, de Lopetegui a Santiago Solari.

PUEDES VER: Ousmane Dembélé es pretendido por tres clubes históricos de Inglaterra

“En un club grande no hay temporadas de transición. El Real Madrid intentará rehacerse, como haríamos nosotros. El Madrid sigue siendo igual de peligroso", manifestó Valverde que ya prepara al equipo azulgrana para el duelo de mañana ante el modesto Cultural Leonesa por la primera ronda de la Copa del Rey.