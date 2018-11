Mauro Camoranesi, Campeón del Mundo 2006: "Yo fui suplente de Johnnier Montaño, él ahora juega en Perú” [VIDEO]

Mauro Camoranesi como futbolista ha sido un referente para cualquier centrocampista moderno debido a su entrega dentro del campo y la calidad de poder definir cada situación límite en forma correcta. Por eso 'El Camo' hoy dirigiendo al Cafetaleros de Tapachula de la Liga de Ascenso de México, recordó a un viejo conocido que tenemos dentro del Torneo Descentralizado, nos referimos al volante creativo del Sport Boys.

El ex futbolista italo - argentino habló de su paso por el fútbol italiano, precisamente en el viejo Hellas Verona, y recordó con mucha alegría al jugador colombiano Johnnier Montaño que hoy es referente en 'La Misilera Porteña', enganche 'cafetero' del que tiene muy buenos recuerdos por su forma de jugar y demostrar la técnica en cada uno de los entrenamientos.

Mientras Camoranesi conversaba con el periodista colombiano, Hernán Peláez Restrepo, para el programa 'La Última Palabra' en su versión regional. Precisó sus diversas anécdotas en equipos de élite a nivel mundial, pero enfocó una parte de su charla en recordar a Johnnier Montaño. Ahí es cuando el ex jugador de Juventus se rindió ante la magia y arte futbolística del jugador de 35 años que defiende actualmente la 'casaquilla rosada'.

"Estuvimos hablando todo el día de él (Johnnier Montaño), crack. Bueno yo fui suplente de Johnnier, así que esto va a salir en televisión, 'Yo fui suplente de Johnnier'. El año pasado tuve la posibilidad de cambiar algunos mensajes con él", señalaba en clara referencia a los años 2001-2002 cuando compartieron vestuario y se hicieron cercanos hasta el día de hoy, aunque distanciados por el tiempo pero siempre intercambiando charlas.

"Johnnier era un jugadorazo, la verdad que me tocó jugar con pocos futbolistas colombianos, creo que tres o cuatro, y obviamente el pie del jugador colombiano no se discute nunca, la parte técnica no se discute nunca, del jugador peruano tampoco. Yo reconozco que el jugador peruano y el colombiano tienen esa facilidad y ese gusto por manejar bien el balón. Johnnier era un muy buen jugador", sentenció el campeón del mundo con Italia en Alemania 2006.

EL DATO:

Johnnier Montaño ganó el título nacional con F.B.C Melgar en 2015 y la Segunda División con Sport Boys en 2017.