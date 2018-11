Mesut Özil volvió a referirse a su renuncia a la selección alemana y disparó. ¡Guarda!

Hace cuatro meses anunció su retiro de la selección alemana y no se arrepiente de haberlo hecho; es más, le da igual las críticas que ha recibido por esta decisión. Mesut Özil, volante del Arsenal, se refirió a su renuncia a 'Die Mannschaft' e indicó que está tranquilo con su determinación.

"No escucho lo que otra gente diga de mí, realmente no me afecta. No me importa lo que la gente piense de mí. Se que hay gente que no me quiere, eso es un hecho de vida. Pero, para mí, lo importante es lo que piensen las personas en mi círculo íntimo", expresó el popular 'Mago de Oz'.

Incluso volvió a decir lo que expresó cuando hizo oficial su renuncia: "Soy alemán cuando ganamos, un inmigrante cuando perdemos. No tengo resentimiento, tengo muchos amigos allí y los seguiré apoyando y animando".

De otro lado, comentó su gran momento en el Arsenal. "Personalmente, las cosas van bien, pero eso no significa que deje de trabajar, lo más importante es que el equipo siga bien en este momento. Necesitamos seguir teniendo hambre y progresando", puntualizó.

EL DATO

Özil fue campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.