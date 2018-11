Raheem Sterling sobre su polémico penal: "Ha sido una gran victoria y lo otro no sé que pasó" [VIDEO]

Las imágenes del partido de ayer entre Manchester City y Shakhtar Donetsk se la llevó el futbolista Raheem Sterling, por el momento exacto donde se dio el penal inexistente, jugada polémica porque el extremo 'citizen' cayó totalmente solo después de haber ganado en velocidad la posición, pateó el césped y terminó en el piso.

El árbitro no dudó ni un segundo para cobrar este hecho que sorprendió a todos, Viktor Kassai señaló el punto del penal ante la sorpresa de todos en el estadio, hasta los mismos futbolistas del Manchester City quedaron 'boquiabiertos'. Pep Guardiola en conferencia de prensa le 'jaló las orejas a Sterling.

Señaló después del partido lo siguiente: "Nos dimos cuenta que no era penal. Raheem se lo podría haber dicho al árbitro. No nos gusta sacar diferencias de esa forma", en forma incómoda intentó disculparse y quitarle la responsabilidad al futbolista, pero lo expuso un poco más porque aceptaba el hecho y no tenía como justificarlo.

Aunque Sterling fue claro y se disculpó por esta situación vivida: "Fui a golpear el esférico y no sé que pasó. No noté que le diera. Se escapó la pelota. Le pido disculpas al árbitro", después el veloz delantero destacó la importancia de ganar en UEFA Champions League: "La derrota con el Lyon fue un toque de atención y esta victoria ha sido grandiosa".

EL DATO:

Raheem Sterling dejó el Liverpool por Manchester City, gracias al pago de 69 millones de euros.