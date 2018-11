Seattle Sounders vs Portland Timbers EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: Con Raúl Ruidíaz y Andy Polo | horario y señal vía INTERNET, canales de TELEVISIÓN y formaciones por semis de la MLS

Seattle Sounders vs. Portland Timbers VER EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: Raúl Ruidíaz y Andy Polo jugarán este jueves 8 de noviembre (10.30 p.m. - hora peruana) en el estadio CenturyLink Field por el partido de vuelta de las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS 2018 de los Estados Unidos. El que logre clasificar a la final se enfrentará al vencedor de la llave Kansas City y Real Salt Lake.

Tras caer (2-1) en la ida, el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz no pierde las esperanzas de lograr la remonta ya que de locales siempre hacen fuertes y, además, contarán con todo el respaldo de la afición local. La "Pulga" vio puerta aquel partido sobre el Portland Timbers de Andy Polo y sumó su tanto número once -en 14 juegos- con el Sounders.

Esa proeza ha hecho que los medios estadounidenses destaque el excelente nivel que viene ofreciendo Raúl Ruidíaz por el poco tiempo que tiene jugando para el Seattle Sounders, donde tiene como principal social al uruguayo Nicolás Lodeiro. A tal punto que el exjugador de Universitario de Deportes fue puesto a la misma altura de otras estrellas de la MLS como Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, David Villa y Joseff Martínez.

Por otro lado, Andy Polo también vive un excelente presente en el Portland Timbers. Su desempeño fue de menos a más. No tiene lo mismo goles que su compadre Raúl Ruidíaz, pues su posición no es de "9" y porque juega por los extremos del campo. Sin embargo, se ha afianzado como titular en el conjunto dirigido por Giovanni Savarese y ante Seattle Sounders no será la excepción.

Ambos peruanos buscarán hacer historia en la MLS.

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: SEATTLE SOUNDERS VS. PORTALND TIMBERS

Estados Unidos: SiriusXM FC, FOX Soccer Match Pass y Fox Sports 1.

Inglaterra (Reino Unido): SKY GO Extra y Sky Sports Football.

Australia: beIN Sports 1 y beIN Sports Connect.

Canadá: TSN GO, TSN 5 y TVA Sports.

Dinamarca: Eurosport Player Denmark.

Francia: Eurosport Player France.

Alemania: Eurosport Player Germany.

Hong Kong: beIN Sports Connect Hong Kong.

Indonesia: beIN Sports 3 Indonesia.

Internacional: Bet 365.

Irlanda: SKY GO Extra y Sky Sports Football.

Noruega: Eurosport Player Norway.

Filipinas: beIN Sports 3 Premier League HD.

España: Eurosport Player Spain.

Suecia: Eurosport Player Sweden.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 4.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: SEATTLE SOUNDERS VS. PORTLAND TIMBERS

Perú: 10.30 p.m.

Colombia: 10.30 p.m.

Argentina: 12.30 a.m. (viernes 9 de noviembre)

México: 9.30 p.m.

España: 4.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Uruguay: 12.30 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Chile: 12.30 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Paraguay: 12.30 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Costa Rica: 9.30 p.m.

Brasil: 1.30 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Ecuador: 10.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10.30 p.m.

Inglaterra: 3.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Italia: 4.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Francia: 4.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Portugal: 4.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Alemania: 4.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

Holanda: 4.00 a.m. (viernes 9 de noviembre)

ALINEACIONES PROBABLES: SEATTLE SOUNDERS VS. PORTLAND TIMBERS

Seattle Sounders (4-2-3-1): Freid, Tolo, Marshall, Kee-Hee, Leerdam, Svensson, Alonso, Rodríguez, Lodeiro, Roldan y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Brian Schmetzer.

Portland Timbers (4-2-3-1): Attinella, Villafana, Ridgewell, Tuiloma, Valentin, Guzmán, Chara, Blanco, Valeri, Andy Polo y Ebobisse.

Entrenador: Giovanni Savarese.