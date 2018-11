El jugador que no está contento en el Chelsea y podría salir en invierno

No hay que ser adivinos o tener una bola de cristal para darse cuenta que Andreas Christensen no está contento en Londres. El joven defensor danés no viene siendo tomado en cuenta por Maurizio Sarri y analiza la posibilidad de alzar vuelo si su situación no mejora.

El zaguero ha expresado su incomodidad con el actual técnico 'blue' al asegurar que tiene otra ideología a la de Antonio Conte, quien sí le dio oportunidades en el equipo. Christensen fue claro y directo al hablar de su continuidad: quiero jugar y si no se da a mirar otras vías.

Christensen fue uno de los pocos jugadores que tuvo regularidad con Conte en la pasada temporada, claro reflejo de ello fueron las cifras que registró: 2.100 minutos en la última Premier League. Esa situación es totalmente diferente a la que vive con Sarri, que no le da chances.

"Hay una gran diferencia con la temporada pasada. Jugué muchos partidos y en la presente no está sucediendo lo mismo. Nunca es fácil para un futbolista no jugar, pero veremos qué ocurre acá a enero", disparó Christensen, quien está a préstamo en el combinado inglés.

EL DATO:

La última vez que el Chelsea se coronó campeón de la Premier League fue en la temporada 2016-17.