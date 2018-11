Cruzeiro vs Corinthians EN VIVO ONLINE en partidazo por la fecha 34 del Brasileirao

Cruzeiro se enfrenta con Corinthians por la jornada 34 del Brasileirao EN VIVO ONLINE este miércoles 14 de noviembre a la 6:45 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Mineirao y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El combinado 'celeste' viene de perder por 2-0 ante Atlético Paranaense, ubicándose en el noveno lugar con 46. Los dirigidos por Mano Menezes mantienen un saldo de 12 victorias, 10 empates y 11 derrotas en lo que va del campeonato.

Cruzeiro requiere de una victoria para entrar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores, por lo que intentará aprovechar la localía ante un rival al que ha conseguido vencer en los últimos encuentros que han disputado.

Por otro lado, el 'Timao' igualó 1-1 con Sao Paulo por la última fecha del torneo doméstico, colocándose en la casilla 13 con 40 puntos. Por el momento, el equipo de Jair Ventura se encuentra fuera de la clasificación a la Copa Sudamericana por lo que saldrán con el cuchillo entre los dientes para conseguir los 3 puntos.

La última vez que Cruzeiro u Corinthians se vieron las caras fue en la final de la Copa Brasil, donde los 'celestes' se llevaron la victoria 1-0 en el partido de ida con un gol de Thiago Neves y 2-1 en la vuelta con anotaciones de Robinho y De Arrascaeta, mientras que Jadson puso el descuento.

Confira as imagens do último treino do #Timão antes da partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro



📸 Daniel Augusto Jr./ Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/rzvLkmcyGG