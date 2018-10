Corinthians vs Cruzeiro EN VIVO vía ESPN 2 y Globo TV: horarios, canales de la final Copa de Brasil 2019

Corinthians y Cruzeiro definirán este miércoles 17 de octubre (7.45 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía ESPN 2, SporTV, Globo y Premiere FC Brasil) en el estadio Arena Corinthians, de la ciudad de Sao Paulo, al nuevo campeón de la edición número 30 de la Copa de Brasil. La ida quedó 1-0 a favor de los Belo Horizonte.

Después de vencer (1-0) en la ida en el Mineirao, el Cruzeiro juega por el empate o victoria por cualquier resultado en la Arena Corinthians. El 'Timao' necesita un triunfo por dos goles de diferencia para garantizar la copa o ganar por un gol de diferencia para llevar la decisión a la tanda de los penales.

Si Cruzeiro derrota a Corinthians se convertirá en el mayor campeón de la Copa de Brasil, con seis conquistas. Ganador de la última edición del torneo, el club minero también levantó el caneco en 1993, 1996, 2000 y 2003.

El Corinthians busca el tetracampeonato, después de facturar 1995, 2002 y 2009.

La Copa de Brasil repartirá al campeón la jugosa suma de 50 millones de reales brasileños (13 millones de dólares americanos) y, además, un cupo para la Copa Libertadores 2020.

Lleno total. Los 43 mil boletos que se pusieron a disposición en el Arena Corinthians fueron vendidas.

CAMPAÑA DEL CORINTHIANS

El Corinthians debutó en la competición empatando sin goles con el Vitória, en Salvador. En los cuartos de final, venció al Chapecoense en Itaquera por la mínima diferencia 1 a 0. La clasificación para la final vino después del empate sin goles con el Flamengo en Río y la victoria de 2 a 1 en el juego de vuelta en el Arena Corinthians.

Agora em vídeo! Pra relembrar o Tri, os gols do Timão nas duas finais contra o Inter.



📽️ TV Globo#FinalCopaDoBrasil#VaiCorinthians pic.twitter.com/pIPSvx5wAd — Corinthians (@Corinthians) 17 de octubre de 2018

CAMPAÑA DEL CRUZEIRO

El Cruzeiro, por su parte, se enfrenó una victoria de 2 a 1 fuera de casa, sobre el Atlético-PR. En el juego de vuelta, empate en 1 a 1 y clasificación a los cuartos de final garantizada. En la fase siguiente, venció al Santos en la Villa Belmiro por 1 a 0 y garantizó una plaza en las semifinales en los penales (3 a 0), después de perder en el tiempo normal por 2 a 1. La clasificación para la finalísima de la Copa de Brasil se logró tras derrotar al Palmeiras, en Sao Paulo, por 1 a 0, y un empate en 1 a 1 en el Mineirao.

Enfrentamos um árduo caminho para chegar a mais uma final. E queremos, mais uma vez, deixar o Brasil AZUL E BRANCO!



Um agradecimento especial a você, que nos trouxe até aqui.



Com muita humildade e trabalho, vamos lutar por mais um título.



Estamos todos #JuntosPeloHexa! pic.twitter.com/FVuVu6q3Bm — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) 17 de octubre de 2018

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: CORINTHIANS VS. CRUZEIRO

Perú: 7.45 p.m.

México (Centro): 6.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.45 p.m.

México (Noroeste): 4.45 p.m.

Costa Rica: 6.45 p.m.

Ecuador: 7.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.45 p.m.

Colombia: 7.45 p.m.

Argentina: 9.45 p.m.

España: 2.45 a.m. (jueves 18 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.45 a.m. (jueves 18 de octubre)

Uruguay: 9.45 p.m.

Paraguay: 9.45 p.m.

Chile: 9.45 p.m.

Brasil: 10.45 p.m.

Bolivia: 8.45 p.m.

Venezuela: 8.45 p.m.

Canadá: 8.45 p.m.

Guatemala: 6.45 p.m.

Honduras: 6.45 p.m.

Italia: 2.45 a.m. (miércoles 17 de octubre)

Francia: 2.45 a.m. (miércoles 17 de octubre)

Alemania: 2.45 a.m. (miércoles 17 de octubre)

Inglaterra: 1.45 a.m. (miércoles 17 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: CORINTHIANS VS. CRUZEIRO

Perú: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Brasil: Premiere FC Brasil, Globo TV y SporTV.

Argentina: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Fox Soccer Plus.

Colombia: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Chile: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

México: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Venezuela: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Inglaterra: FreeSports TV UK.

Belice: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2 y Arena Sport BIH.

Costa Rica: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Croacia: Arena Sport 2

República Dominicana: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

Guatemala: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Honduras: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Internacional: Bet365 y PFC Internacional.

Macedonia: Arena Sport 1 Serbia.

Montenegro: Arena Sport 1 Serbia y Arena Sport 2.

Nicaragua: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Panamá: ESPN 2 y ESPN Play Norte.

Portugal Sport TV2

Serbia: Arena Sport 1 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 3.

ALINEACIONES PROBABLES: CORINTHIANS VS. CRUZEIRO

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos (Pedro Henrique), Henrique e Danilo Avelar; Ralf y Douglas; Ángel Romero, Jadson, Mateus Vital y Clayson.

Entrenador: Jair Ventura.

Cruzeiro: Fábio, Edílson, Dedé, Léo, Lucas Romero, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Rafinha y Hernán Barcos.

DT: Mano Menezes.

TRANSMISIÓN DE LA FINAL DE LA COPA DE BRASIL

La cobertura en vivo y directo en Brasil estará a cargo de los canales TV Globo (con Luis Roberto, Caio Ribeiro, Bob Faria y Leonardo Gaciba) y SporTV (con Milton Leite, Mauricio Noriega y Muricy Ramalho); mientras que ESPN 2 lo hará para el resto de Sudamérica.