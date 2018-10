Corinthians vs Cruzeiro EN VIVO ONLINE partidazo por la ida de la final de la Copa de Brasil

Este miércoles 10 de octubre Corinthians y Cruzeiro se ven las caras por la gran final de la Copa Brasil EN VIVO ONLINE desde las 7:45 p.m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Mineirao y se podrá ver por la TRANSMISIÓN EN VIVO de ESPN sur.

Tudo pronto para a final de amanhã da Copa do Brasil! Confira em fotos a última atividade do #Timão na véspera do jogo decisivo com o Cruzeiro.



📸 Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians