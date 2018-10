Corinthians vs Cruzeiro: VAR anuló el 2-1 de Pedrinho para el 'Timão' en la final de la Copa de Brasil [VIDEO]

El Corinthians estaba obligado a vencer a Cruzeiro si quería soñar con quedarse con la Copa de Brasil. La derrota por la mínima diferencia los tenía en desventaja y a eso se sumó el gol de Robinho a los 27 minutos de juego, lo que complicaba todo. Sin embargo, el Timão supo reponerse en el segundo tiempo.

Jadson (55') igualó las acciones de penal y despertaba la ilusión de toda la hinchada que se hizo presente en el Arena Corinthians. Luego, llegaron los 69 minutos de juego y Pedrinho desató la locura al colocar el momentáneo 2-1 sobre el 'Celeste', con un soberbio remate desde fuera del área. Pero la alegría no duró mucho.

La jugada inició cuando Jadson presionó por el balón en área rival, pero, con el movimiento que realizó, impactó en el rostro de Dedé. El defensor no logró despejar el peligro de la forma debida, lo que terminó generando el gol antes mencionado. No obstante, el árbitro fue avisado de lo ocurrido por los asistentes con el VAR.

Tras revisar la acción, el juez Wagner do Nascimento cambió su decisión y retrocedió la jugada, cobrando la falta inicial al defensor de Cruzeiro. Jadson fue amonestado con amarilla y Pedrinho no ocultó su dolor por el gol anulado. Todos los jugadores de Corinthians no podían creer lo que pasó.