Zinedine Zidane está muy cerca de firmar con el Bayern Múnich

Zinedine Zidane renunció a Real Madrid poco antes de iniciar esta nueva temporada. La decisión que tuvo el estratega francés de 46 años fue totalmente sorpresiva para todos en Chamartín. Nadie se lo esperaba. Quiso darse un 'año sabático' para pasar tiempo con su familia, pero ahora el deporte rey lo está volviendo a acercar al banquillo de un gigante de Europa.

Estamos hablando del Bayern Múnich. Según apunta 'The Sun', los directivos del cuadro alemán están perdiendo la paciencia con los resultados que está consiguiendo Niko Kovac. El estratega croata no está cumpliendo con las expectativas que le trazaron al inicio de la temporada y hasta el momento ha ubicado al equipo bávaro en la quinta posición de la Bundesliga.

La tarea de llevar al francés no será nada sencilla a pesar de que ya tendrían las conversaciones avanzadas. En Old Trafford, los directivos de Manchester United también lo han tanteado hace unas semanas cuando José Mourinho no estaba consiguiendo buenos resultados para los 'Diablos Rojos'. Sin embargo, el rendimiento del equipo ha mejorado y han dejado de levantar el teléfono por el momento.

El objetivo que tiene el Bayern Múnich es campeonar la Champions League y por eso quieren que Zinedine Zidane sea el reemplazo de Niko Kovac. El campeón del mundo en Francia 1998 sabe lo que es levantar la 'Orejona', pues lo hizo hasta en tres oportunidades como director técnico de Real Madrid y todas de manera consecutiva. ¿Llegará 'Zizou' al Allianz Arena?