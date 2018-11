Uruguay vs Francia EN VIVO: chocan en partidazo por fecha FIFA 2018

Uruguay vs Francia se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por amistoso internacional de fecha FIFA 2018. El partido se jugará este martes 20 de noviembre (3:00 p.m/hora peruana) en el Stade de France. Sigue la incidencias, con minuto a minuto y vídeos incluidos, por Libero.pe.

Las selecciones de Uruguay y Francia se enfrentarán en un amistoso que trae a la memoria la eliminación que los 'bleus', vigentes campeones del mundo, infligieron a los sudamericanos en cuartos de final del Mundial Rusia 2018 (2-0).

Francia, que tras aquel duelo revirtió su particular estadística negativa contra los charrúas en la Copa del Mundo -una derrota y dos empates, siempre en la fase de grupos-, acaba de sufrir su primera derrota en la UEFA Nations League contra Holanda (2-0).

Equipo ganador del fútbol informal de @Uruguay en París. Controló el partido y superó al rival de principio a fin. 👏👏 pic.twitter.com/9s9yu9Innr — Selección Uruguaya (@Uruguay) 19 de noviembre de 2018

Y no solo ello. Al caer con Holanda, perdió la oportunidad de asegurar por sí mismo su pase al Final Four. Debía esperar un triunfo de Holanda ante los 'tulipanes', lo mismo que no se dio debido una épica remontada de la 'Orange', que avanzó a la siguiente etapa del nuevo torneo de la UEFA.

Uno de los mayores problemas del equipo de Didier Deschamps se encuentra en el puesto de lateral derecho: ni el que fuera titular en la pasada cita mundialista, Benjamin Pavard, ni Djibril Sidibé, que viene de recuperarse de una lesión de menisco, se encuentran en buena forma.

Los medios franceses se preguntan, en la víspera del partido, si el seleccionador Deschamps, entrenador de pocas 'revoluciones', aprovechará este amistoso para realizar cambios en el once y en el esquema táctico en busca de la tecla con la que relanzar al equipo que alcanzó la gloria este año.

La selección uruguaya cayó en el último amistoso ante Brasil por 1-0, pero dejó conforme al entrenador, Óscar Washington Tabárez, por el buen rendimiento colectivo de su equipo pese a las bajas en la zona defensiva.

A la veille de France-Uruguay, les Bleus se sont entraînés au Stade de France. Gros plans sur les exercices de vivacité ⚡ #FRAURU pic.twitter.com/y4WnZS8Hjq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 19 de noviembre de 2018

Asimismo, el 'Maestro' destacó el trabajo del zaguero Bruno Méndez, quien es capitán de la selección Sub-20 y tuvo su debut oficial en el equipo absoluto y comparó su estreno con el que tuvo el zaguero del Atlético Madrid José María Giménez.

Para el partido ante el actual campeón del mundo, se especula que Tabárez pondrá en cancha a los mismos once. La única duda está en el lateral derecho ya que Mathías Suárez salió con una molestia pero se espera de que pueda llegar en condiciones. En caso de que no esté disponible, su lugar lo ocuparía Mauricio Lemos.

Alineaciones probables del Uruguay vs Francia:

Uruguay: Campaña; Mathias Suárez, Méndez, Cáceres, Laxalt; Torreira, Bentancur, Vecino; Pereiro, Suárez, Cavani.

Francia: Lloris; Sidibé, Varane, Kimpembe, Mendy; Kanté, Ndombele; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Horarios del Uruguay vs Francia:

Perú, Ecuador, Colombia y México 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Uruguay vs Francia?

En Internet, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Uruguay vs Francia. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.