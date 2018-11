Vicente del Bosque habló sobre el Balón de Oro de esta temporada

El Balón de Oro 2018 conocerá a su ganador este lunes. Vicente del Bosque, ex seleccionador de España, habló sobre varios temas en 'El Larguero' y uno de ellos fue acerca del premio que otrorga la revista France Football.

Lionel Messi no está entre los favoritos para quedarse con el Balón de Oro esta temporada y eso le pareció extraño a Vicente del Bosque, quien aseguró que "no entro mucho en este asunto del Balón de Oro, soy un descreído. Me extraña muchísimo que no esté Messi entre los candidatos, no lo puedo llegar a entender".

Sin embargo, Vicente del Bosque dejó en claro que hay un favorito para quedarse con el premio este año. Muchos dan como ganador a Antoine Griezmann ya que ganó todo este año con el Atlético Madrid, pero el estratega español asegura que en Real Madrid hay un futbolista que ha llenado los ojos de todo el mundo.

"Luka Modric es un jugadorazo, él y Kroos han sustentado al Real Madrid en estos últimos años", dijo enfatizando así que ellos dos han sido los artífices de que la 'Casa Blanca' haya podido conseguir tres Champions League de manera consecutiva. Su favorito es el mediocentro croata.