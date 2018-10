Vicente del Bosque sobre Iker Casillas: "Siempre me hacía mala cara cuando no jugaba"

Vicente del Bosque fue el encargado de seleccionar a los jugadores de España en el Mundial Sudáfrica de 2010 donde fueron campeones, además ganaron juntos la Eurocopa de 2012 sin discusión alguna y forjó una historia distinta entorno al fútbol en la 'Madre Patria'.

'El Bigotón' fue invitado por el entrenador de Rafael Nadal para charlar sobre lo que guste, recordando buenos tiempos y tratar de entender cómo es la vida de un entrenador de élite que ganó lo que se propuso. Ojo a lo que dirá Del Bosque después de haber pasado por tantos éxitos y algunas decepciones con 'La Roja'.

¿Cómo se puede mantener la tranquilidad en un grupo seleccionado?

- Es imposible tener buena convivencia en el balneario. Escoger a 11 jugadores y los otros 14 se molestan contigo porque todos quieren jugar. Pero tienes que tomar opciones y no puedes justificar a todos. Por supuesto que había algunos hacían una cara. Pero ni a esos justificaba.

¿Se podría dar un ejemplo de esta acción?

- Claro que sí. Uno de esos ejemplos es el Iker Casillas. No lo dejé de convocar porque tenía algo contra él, lo vi crecer y tenía 167 partidos en la selección, pero porque vi otras opciones. No le dije nada, porque no tuve ningún momento oportuno, pero creo que él aceptó bien porque todos tenemos el mismo objetivo: ganar.

Terminó siendo muy claro al reflexionar todo lo dicho, sabe que las culpas hoy después de mucho tiempo no le harán carga, ganó todo lo competido y las canas de experiencia se deben respetar. Además, mientras charlaba con Toni Nadal (entrevistador de El País), denunció al Barcelona y Real Madrid por querer imponer futbolistas.

"Fue un momento muy doloroso, pero no podíamos renunciar a lo que creíamos. El Barcelona nos decía que debíamos sacar al Xabi Alonso, mientras que el Real Madrid pedía apartarse del Busquets. Sin embargo, mantuvimos nuestras convicciones, jugamos con los dos y ganamos la final", cerró su participación y respiró 'Vicentón'.

EL DATO:

Vicente del Bosque ganó el trofeo de 'Mejor seleccionador del año IFFHS' en los años: 2009, 2010, 2012 y 2013.