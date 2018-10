El equipo donde Vidal le gustaría jugar cuando deje el Barcelona

Arturo Vidal, reciente fichaje del Barcelona, dio a conocer en qué equipo le gustaría jugar una vez finalice su contrato con los 'culés'. El 'Rey' no tuvo reparos en afirmar que le seduce la idea de derrochar su magia en el América de la Liga Bancomer MX.

Aprovechando su visita a México, donde la selección chilena se medirá fuerzas contra el 'Tri', Vidal concedió una entrevista a 'Univision Deportes' donde indicó que le encantaría formar parte de 'Las Águilas'. El volante sureño no le cierra las puertas a ningún club.

"Sí, claro. El fútbol mexicano me encanta y más adelante si hay algo bueno, un equipo importante que quiera contar conmigo, lo pensaría mucho", agregó Vidal, quien registra 9 partidos disputados, por ahora, con el Barcelona.

Asimismo, recalcó que sería un honor defender los colores de 'Las Águilas'. "América es un buen equipo, de los más importantes, me encantaría. Pero me gusta ir al día día, prepararme bien en lo que estoy, más adelante me abro siempre a posibilidades", finalizó el 'Rey'.

EL DATO:

Arturo Vidal disputó 124 partidos en la tres temporadas que jugó en el Bayern Múnich.